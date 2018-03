Judo, European Cup 2018: la Francia conquista sei medaglie d’oro a Zurigo

Seconda ed ultima giornata di combattimenti all’European Cup di Zurigo-Uster 2018, tappa svizzera del circuito continentale di judo.

Dopo le tre medaglie conquistate ieri (argento per Maria Centracchio e bronzi per Francesca Giorda ed Anna Righetti), l’Italia non è riuscita a salire sul podio nelle categorie di peso più elevate. La migliore di giornata è stata infatti Ilaria Qualizza, che ha terminato al settimo posto nella categoria 70 kg, vinta dalla francese Alison Linon, che in finale ha avuto la meglio per ippon sulla connazionale Clarisse Abricot.

Proprio la Francia ha terminato il torneo elvetico al primo posto nel medagliere, con un totale di ventiquattro medaglie, di cui sei d’oro: oltre alla già citata Linon, si sono imposti infatti Vang-Si Nzaou (66 kg), Messié Katanga (+100 kg), Mallaurie Mercadier (48 kg), Véronique Mandeng (57 kg) ed Audrey Thorel (+78 kg). Seguono i Paesi Bassi, con quattro medaglie d’oro, e la Germania, con due, mentre l’Italia ha chiuso in sesta posizione, preceduta anche da Bulgaria e Kosovo.

RISULTATI

UOMINI

-81 kg

1. HEIJMAN, Jim (NED)

2. BLOECHL, Niklas (GER)

3. BESLAND, Timothee (FRA)

3. FLAMENT, Maxime (FRA)

5. BISSOLY, Jordan-Gilles (FRA)

5. HUNFELD, Janosch (GER)

7. CHULUUNBAATAR, Temuujin (MGL)

7. CONSTANT, Benjamin (FRA)

-90 kg

1. VAN EMPELEN, Bas (NED)

2. KURBJEWEIT GARCIA, Dario (GER)

3. GRANDHAIE, Hugo (FRA)

3. ODENTHAL, Marc (GER)

5. AMINOT, Maxime (FRA)

5. DJERORO, Yanis (FRA)

7. HAUG, Philipp (GER)

7. JOURDAN, Valentin (FRA)

-100 kg

1. SCHOENEFELDT, Domenik (GER)

2. ARIANO REBOUKA, Nell Honore (FRA)

3. KOVALENKO, Nikolay (RUS)

3. RIDDERSMA, Sjors (NED)

5. ANDREEV, Guerman (FRA)

5. HOMO, Nicolas (FRA)

7. TERHEC, Joseph (FRA)

7. VAN KAMPEN, Stef (NED)

+100 kg

1. KATANGA, Messie (FRA)

2. BOUIZGARNE, Benjamin (GER)

3. BONVOISIN, Jean-Sebastien (FRA)

3. DESCHENES, Marc (CAN)

5. MELBOURNE, Andrew (GBR)

5. VAN DEN BERG, Jelle (NED)

DONNE

-70 kg

1. LINON, Alison (FRA)

2. HABRICOT, Clarisse (FRA)

3. MOHSENI, Narges (AUT)

3. PIRCHER, Natascha (AUT)

5. GUIMENDEGO, Nadia Matchiko (FRA)

5. HAWKES, Rachael (GBR)

7. QUALIZZA, Ilaria (ITA)

7. VIARD, Gwenaelle (FRA)

-78 kg

1. KUKA, Loriana (KOS)

2. MARCHAND, Valentine (FRA)

3. BERGER, Sophie (BEL)

3. LUCASSEN, Ilona (NED)

5. OETTL, Sarah (AUT)

5. TYTLER, Rachel (GBR)

7. BARKMAN, Eva (NED)

7. LESTERHUIS, Jasmijn (NED)

+78 kg

1. THOREL, Audrey (FRA)

2. BONITZ, Sabine (GER)

MEDAGLIERE

Nation 1 st place 2 nd place 3 rd place 5 th place 7 th place 1. France (FRA) 6 7 11 12 8 2. Netherlands (NED) 4 1 3 3 3 3. Germany (GER) 2 5 1 2 3 4. Bulgaria (BUL) 1 0 0 1 1 5. Kosovo (KOS) 1 0 0 0 0 6. Italy (ITA) 0 1 2 2 5 7. Belgium (BEL) 0 0 3 1 0 8. Austria (AUT) 0 0 2 1 0 9. Canada (CAN) 0 0 1 0 0 9. Portugal (POR) 0 0 1 0 0 9. Russia (RUS) 0 0 1 0 0 9. Switzerland (SUI) 0 0 1 0 0

Foto: EJU