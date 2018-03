Juan Pablo Montoya sarà al via della 24 Ore di Le Mans 2018: l’ex pilota di F1 sfida Fernando Alonso per la conquista della Tripla Corona

Non sarà solo Fernando Alonso a prendere parte alla gara di endurance più prestigiosa del mondo, la 24 ore di Le Mans (Francia). Quest’anno, infatti, un altro pilota che ha assaporato per più di qualche anno la F1 sarà al via e vorrà essere un protagonista. Ci riferiamo al colombiano Juan Pablo Montoya che farà il suo debutto al volante di una Ligier JS P217 nell’evento clou della super stagione 2018/2019 del FIA WEC.

Il 42enne sudamericano, tre volte vincitore della 24 Ore di Daytona, sarà nel team United Autosport e condividerà quest’esperienza con Hugo de Sadeleer e Will Owen, che gareggeranno in maniera completa nell’European Le Mans Series con Will Boyd a completare il loro equipaggio.

“Sono davvero entusiasta dell’opportunità di correre a Le Mans e non vedo l’ora di unirmi alla United Autosports, dopo che l’anno scorso hanno ottenuto un ottimo risultato (quinto posto). Ho sempre seguito questa gara, quindi sono molto felice di poter finalmente viverla da protagonista. Speriamo di poter avere una possibilità di lottare per la vittoria“, le parole di Montoya.

ll presidente della United Autosports, Zak Brown, ha commentato inoltre che: “Juan Pablo è in attività da molto tempo e sa cosa ci vuole per vincere. Sono sicuro che porterà esperienza e velocità al team, il che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per una gara impegnativa come Le Mans”.

Anche se sarà difficile che Montoya possa ambire al successo finale, l‘ex pilota della Williams e della McLaren potrebbe ambire allo stesso traguardo che si è posto Alonso, ovvero la Tripla Corona, avendo già vinto il GP di Monaco in F1 nel 2003 e la 500 Miglia di Indianapolis nel 2000 e nel 2015. Potrebbe essere una sfida nella sfida?













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter 24 Ore Le Mans