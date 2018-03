Italia-Argentina, probabili formazioni: Luigi Di Biagio opta per il 4-3-3. Verratti e Jorginho insieme dal 1′

L’Italia è pronta per ripartire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. La batosta subita contro la Svezia, in quel 13 novembre di San Siro, ha rappresentato l’anno zero del nostro calcio e ora bisogna rilanciarsi. Si ricomincia con un’amichevole di lusso: venerdì 23 marzo gli azzurri affronteranno l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester. I ragazzi di Luigi Di Biagio, alla sua prima panchina con la Nazionale maggiore, è chiamata a un’impresa contro la corazzata di Messi e compagni che punta al titolo iridato. Il nostro mister esordirà con il botto ma vuole subito essere assoluto protagonista: quali uomini schiererà in campo e con quale modulo giocherà?

Il tecnico nostrano sembrerebbe essere orientato al 4-3-3 con Buffon a difesa dei pali, per dare esperienza e sicurezza a tutto il reparto difensivo che, vista l’assenza di Giorgio Chiellini, potrebbe lanciare la coppia centrale Bonucci-Rugani, con il giocatore della Juventus in vantaggio nei confronti di Ogbonna. Sulle corsie esterne difensive Florenzi, a destra, e Spinazzola, a sinistra, dovrebbero essere i prescelti (il terzino dell’Atalanta favorito nei confronti di Darmian per una maglia da titolare). A centrocampo, in cabina di regia, confermato l’inserimento di Jorginho mentre Verratti sarà impiegato da mezzala. Per cui Di Biagio azzarda questa mossa mentre il terzo calciatore nella zona nevralgica dovrebbe essere Parolo, “per fare un po’ di legna”, preferito a Pellegrini. Davanti il tridente Candreva, Immobile e Insigne, recuperato dopo lo stato febbrile di questi ultimi giorni.

L’Argentina invece dovrebbe replicare con un 4-2-3-1: Higuain, figlio al prodigo, unica punta, Messi alle sue spalle con Di Maria e Lanzini. Di seguito le probabili formazioni di Italia-Argentina, amichevole internazionale di lusso in programma domani sera (ore 20.45 – diretta su Rai 1) all’Etihad Stadium di Manchester.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ARGENTINA (4-2-3-1): Romero; Mercado, Fazio, Otamendi, Tagliafico; Paredes, Biglia; Lanzini, Messi, Di Maria; Higuain.

ITALIA (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Parolo, Jorginho, Verratti; Candreva, Immobile, Insigne.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Marco Verratti