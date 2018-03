Italia-Argentina, le probabili formazioni. Immobile e Insigne guidano l’attacco azzurro, Cutrone in campo a gara in corso

Sarà un’Italia con diverse conferme e qualche novità quella che si appresta a scendere in campo stasera, venerdì 23 marzo, nel test amichevole dell’Etihad Stadium di Manchester contro l’Argentina. Il ct Gigi Di Biagio avrebbe deciso di confermare parzialmente l’ossatura del gruppo storico, apportando alcune varianti sul tema, a partire dal modulo, che passa al 4-3-3.

Tra i pali ci sarà l’inossidabile Buffon, tirato a lucido per fare da chioccia alle nuove leve, mentre Bonucci e uno tra Rugani e Ogbonna comporranno la coppia centrale difensiva. Sulle fasce c’è spazio per Florenzi e Spinazzola, in ballottaggio con De Sciglio e Darmian, mentre Jorginho sarà il vertice basso in mediana, affiancato dalle mezz’ali Parolo e Verratti, con Bonaventura e Pellegrini pronti a contendere fino in fondo la maglia da titolare ai due interni. Candreva e Insigne, infine, saranno le ali a supporto della punta centrale Immobile, mentre gli esordienti Cutrone e Chiesa dovrebbero essere impiegati in corso d’opera.

Sampaoli, dal canto suo, si affiderà al 4-2-3-1 con Caballero tra i pali, Otamendi e Fazio al centro della difesa, Bustos e Tagliafico sulle corsie esterne. Biglia e Paredes agiranno davanti alla difesa, coprendo le spalle al trio di trequartisti composto da Lanzini, Messi e Di Maria, che agiranno a sostegno dell’unica punta Higuain. L’Italia ambisce a portare a casa un buon risultato contro una delle possibili protagoniste ai Mondiali 2018 in Russia, per dimostrare a tutti di non essere una semplice sparring partner e di poter porre le basi verso un futuro roseo, lasciandosi presto alle spalle la batosta della mancata qualificazione ai Campionati del Mondo.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Italia e Argentina:

ITALIA (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Parolo (Pellegrini), Jorginho, Verratti; Candreva, Immobile, Insigne. All.: Di Biagio.

ARGENTINA (4-2-3-1): Caballero; Bustos, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Biglia, Paredes; Lanzini, Messi, Di Maria; Higuain. All.: Sampaoli.













