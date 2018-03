Inghilterra-Italia, le probabili formazioni: Pellegrini e Bonaventura in rampa di lancio, chance per Verdi e Cutrone?

Diverse novità si prevedono in vista della seconda amichevole dell’Italia in terra britannica, dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Argentina. A Wembley gli azzurri sfideranno martedì 27 marzo l’Inghilterra, che davanti al pubblico amico ha tutta l’intenzione di ben figurare. Il ct Gigi Di Biagio, tuttavia, intende giocarsi le proprie carte anche in vista della scelta definitiva del coach della Nazionale e spera di presentarsi al momento clou con una storica vittoria a Wembley.

L’Italia sarà ancora schierata col 4-3-3: tra i pali Donnarumma potrebbe prendere il posto di Buffon, mentre Florenzi e Darmian dovrebbero essere i due esterni, con Bonucci e uno tra Rugani e Ogbonna al centro della difesa. La mediana sarà presidiata da Verratti, che dovrebbe scalare in cabina di regia al posto di Jorginho, e dalle mezz’ali Pellegrini e Bonaventura. In attacco, infine, gli esterni Candreva e Insigne si giocheranno il posto con Verdi, mentre la punta centrale sarà probabilmente Cutrone, che ha esordito per uno scampolo di gara contro l’Argentina.

Sul fronte opposto, invece, gli inglesi guidati da Southgate si affideranno al 4-2-3-1 con Pickford tra i pali, Stones e Maguire al centro della difesa, Walker e Rose terzini. In mediana spazio a Dier e Henderson, mentre Sterling, Alli e Lingard dovrebbero agire in appoggio all’unica punta, che sarà Rashford o Vardy.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Italia e Inghilterra:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Rose; Dier, Henderson; Sterling, Alli, Lingard; Rashford. All.: Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Ogbonna, Darmian; Pellegrini, Jorginho, Bonaventura; Candreva, Insigne, Cutrone. All.: Di Biagio.













