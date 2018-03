Inghilterra-Italia 1-1, Insigne su rigore risponde a Vardy. Gli azzurri ripartono da Wembley

L’Italia ha pareggiato con l’Inghilterra per 1-1. L’amichevole internazionale nello stadio di Wembley a Londra si è conclusa in perfetta parità: nel tempio del calcio internazionale, gli azzurri hanno provato a rialzare la testa dopo la sconfitta contro l’Argentina e cercano di ripartire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018.

La nostra Nazionale, guidata forse per l’ultima volta da Gigi Di Biagio, ha disputato una partita positiva acciuffando il pareggio nel finale. I padroni di casa, davanti a 84000 spettatori, erano infatti passati in vantaggio al 26′ con Vardy: ingenuità sulla trequarti, Parolo commette fallo su Sterling, Lingard batte direttamente la punizione e piazza l’assist diretto per l’attaccante in area che calcia sotto l’angolino. Gli azzurri hanno risentito del colpo e hanno faticato a reagire.

La sveglia è arrivata soltanto nell’ultimo quarto d’ora quando i subentrati Chiesa (per un deludente Candreva) e Belotti (per un impreciso Immobile) hanno aumentato il ritmo. Insigne ha calciato di poco a lato su invito di Jorginho in una tipica azione da Napoli al 79′, all’85 Chiesa è stato tirato giù in area da Tarkowski e l’arbitro, dopo aver visionato il Var, ha concesso un calcio di rigore che è stato trasformato da Insigne. L’Italia torna così a segnare dopo tre partite di digiuno (le due funeste contro la Svezia nei playoff per i Mondiali e l’amichevole contro l’Albiceleste).

Gigi Di Biagio ha deciso di dare fiducia a Donnarumma tra i pali, in attacco niente Belotti come sembrava alla fiducia ma tridente con Immobile, Insigne e Candreva. Jorginho nel cuore del centrocampo affiancato da Pellegrini e Parolo. Difesa a quattro con Bonucci, Rugani, Zappacosta e De Sceglio. Nei primi 3′ l’Italia ha avuto due occasioni con Immobile che però non è stato abbastanza cinico davanti alla porta, al 16′ sempre il laziale non è riuscito a concretizzare di testa un bellissimo cross di Candreva. Dopo il gol di Vardy è successo poco fino all’80’ quando gli azzurri si sono svegliati e hanno reagito trovano il pareggio.













(foto Twitter Vivo Italia)