Hockey ghiaccio, EBEL 2018: la semifinale inizia con un pesante k.o. per Bolzano. Vienna vince 4-0

È iniziata nel peggiore dei modi la semifinale dell’EBEL per Bolzano. Alla Erste Bank Arena di Vienna, i Foxes sono caduti per 4-0 al cospetto della squadra austriaca, giunta fin qui con il miglior record dopo la stagione regolare e la fase vincitori. L’HCB, che si è arreso non senza lottare, avrà già l’occasione di rifarsi domani sera, nella gara-2 in programma al PalaOnda.

La partita sembrava poter essere più equilibrata di quanto non dica alla fine il punteggio finale. Dopo un primo drittel senza occasioni rilevanti, con Bolzano incapace di sfruttare un powerplay, è arrivato proprio in chiusura il vantaggio viennese, con Andreas Nödl che ha ribadito in rete il tiro di Brocklehurst. Un gol che ha indirizzato la partita: il raddoppio è infatti arrivato in avvio di secondo tempo, sempre su respinta, con Jerry Pollastrone, ex di serata.

Bolzano ha tentato la reazione, creando diverse occasioni con Sointu, Frigo e Halmo ma Lamoureux è stato insuperabile. Ma a fine tempo, di puro cinismo, Vienna ha trovato la terza rete, firmata da Schneider. Il 3 a 0 ha spezzato le gambe agli ospiti, che non hanno sfruttato altre due occasioni in superiorità, vedendo poi annullato un gol a Gartner per uomo in area. Fischer ha quindi calato il poker a pochi minuti dalla fine.

I risultati delle semifinali dell’EBEL

Vienna – Bolzano 4-0 (Vienna conduce la serie 1-0)

Salisburgo – Linz 3-2 (Salisburgo conduce la serie 1-0)













Foto: pagina Facebook HC Bozen