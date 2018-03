Hockey ghiaccio, EBEL 2018: Bolzano travolge Vienna e riporta la serie di semifinale in parità

Grande reazione di Bolzano, che ha risposto al poker subito in gara-1 rifilando un autoritario 4-1 a Vienna nella gara-2 della serie di semifinale della EBEL. Una prova perfetta dei Foxes, che hanno così riportato in parità la serie, ora sull’1-1. Il terzo episodio andrà in scena giovedì sera, in Austria.

Il piglio di Bolzano è stato quello giusto sin dall’avvio di gara. Lamoureux è parso anche oggi insuperabile, respingendo prima Smith, poi Sointu. Anche Vienna ha sfiorato più volte il vantaggio, con un powerplay non concretizzato a fine primo tempo. Sono bastati 87″ del secondo drittel a Bolzano per sbloccare il risultato: tiro da lontano di Gartner e deviazione di Petan, per battere per la prima volta nella serie Lamoureux. Alla prima ha fatto subito seguito la seconda, con Smith che ha approfittato di una dormita della difesa ospite per siglare il raddoppio. Vienna non è riuscita a reagire e così i Foxes hanno chiuso il discorso, trovando il terzo gol in powerplay con Miceli. Il resto lo ha fatto l’entusiasmo del PalaOnda, che ha spinto i biancorossi verso la vittoria. Bernard ha siglato il poker, mentre nel finale è stato McKiernan a realizzare il gol della bandiera.

I risultati delle semifinali

Bolzano – Vienna 4-1 (serie in parità sull’1-1)

Linz – Salisburgo 3-1 (serie in parità sull’1-1)













Foto: pagina Facebook HC Bozen