Hockey ghiaccio, EBEL 2018: Bolzano, il cuore non basta. Klangefurt vince gara-3 all’overtime

Bolzano è sotto 2-1 nella serie di quarti di finale della EBEL 2018 contro Klagenfurt. Gara-3 è stata infatti vinta dagli austriaci all’overtime, al termine di una partita emozionante, in cui la squadra italiana ha messo tutto sul ghiaccio, rimontando fino a portare la contesa al supplementare. Evidentemente non è bastato: Bolzano, dopo aver vinto gara-1, si ritrova ora sotto nella serie ma con la possibilità già venerdì di pareggiare i conti, al PalaOnda.

È successo tutto nel finale. Il match è stato infatti quanto mai tattico, con le due squadre che non sono riuscite a scardinare il muro avversario per quasi tutti i 60 minuti. Le occasioni si sono ripetute da entrambe le parti, con gli austriaci più bellicosi nel primo drittel, e Bolzano incapace invece di sfruttare le due superiorità avute nei secondi venti minuti. Non solo, sul finire del secondo tempo è stata Klagenfurt a non sfruttare ben due uomini in più.

Le difese hanno così resistito, fino al minuto finale. A 17″ dalla fine ecco che l’equilibrio si è spezzato, quando la deviazione di Carlisle ha consentito a Rheault di infilare il puck in rete. Nemmeno il tempo di esultare, però, che Bolzano ha trovato la forza di pareggiare, proprio sulla sirena, grazie all’azione personale di Alex Petan. L’inerzia sembrava così dalla parte dei Foxes, andati vicinissimi alla vittoria con Frigo. Poi, al minuto 67 la beffa: Ganahl scende sulla sinistra e batte Tuokkola. Klagenfurt passa al comando della serie.

I risultati delle gare-3 dei quarti di finale della EBEL

Salisburgo – Dornbirn 3-0 (serie 3-0)

Vienna – Innsbruck 4-3 OT (serie 3-0)

Linz – Zagabria 8-2 (serie 1-2)

Klagenfurt – Bolzano 2-1 OT (serie 2-1)













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI HOCKEY SU GHIACCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook HC Bozen