Hockey ghiaccio, EBEL 2018: Bolzano batte Klagenfurt in gara-6 e va in semifinale!

Bolzano è in semifinale della EBEL 2018. I Foxes si sono aggiudicati gara-6 contro Klagenfurt per 2-0, davanti ai 6.000 spettatori del PalaOnda, vincendo la serie per 4-2 e guadagnandosi un posto tra le prime quattro del campionato. È stata una grande prova quella dei biancorossi, che hanno così vinto la terza partita consecutiva, ribaltando una serie che li aveva visti rincorrere per 1-2. Il prossimo avversario sarà Vienna, miglior squadra della regular season e della seconda fase, che si è sbarazzata di Innsbruck. Gara-1 domenica 25 marzo.

Bolzano non ha affatto avvertito la pressione del pubblico di casa, spingendo sin dall’avvio. Dopo le prime schermaglie, ecco subito il gol del vantaggio: Tomassoni fa partire un tiro che Angelidis devia in gol. I padroni di casa non riescono a sfruttare due superiorità nei primi venti minuti, sfiorando ancora il raddoppio nella fase centrale. Il Klagenfurt è così cresciuto ma la difesa bolzanina, ed un gran Tuokkola, hanno resistito. Nel terzo drittel Bolzano ha ripreso in mano la partita. Prima Tomassoni e Frigo hanno colpito due traverse nel giro di un minuto, poi, al 51′, ecco il gol-vittoria realizzato da DeSousa, che ha deviato in rete una conclusione di Marchetti. Gli austriaci hanno provato a reagire ma non c’è stato nulla da fare: la semifinale è di Bolzano.

I risultati delle gare-6 dei quarti della EBEL

Innsbruck – Vienna 3-5 (Vienna vince la serie 4-2)

Bolzano – Klagenfurt 2-0 (Bolzano vince la serie 4-2)

Dornbirn – Salisburgo 2-6 (Salisburgo vince la serie 4-2)

Zagabria – Linz 4-5 (Linz vince la serie 4-2)

Le semifinali

Vienna – Bolzano

Salisburgo – Linz













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI HOCKEY SU GHIACCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook HC Bozen