Hockey ghiaccio, Alps League 2018: Renon batte Jesenice all’overtime e chiude la serie. Remake della finale contro Asiago

Sarà una finale tutta italiana l’epilogo della Alps League 2018. Renon si è sbarazzata di Jesenice in gara-4 raggiungendo Asiago: saranno ancora loro a giocarsi il titolo, proprio come nella prima edizione, un anno fa, quando a vincere fu il Rittner Buam.

Il quarto episodio tra Renon e Jesenice si è deciso all’overtime, 3-2. Un punteggio maturato in rimonta, perché nel secondo drittel gli sloveni hanno piazzato un uno-due che ha tramortito la squadra di Collalbo. Gli ospiti, però, quando la partita sembrava scivolare via, hanno pareggiato nel giro di tre minuti (a 10′ dalla fine), rimettendo in discussione la serie. La partita è così andata ai supplementari quando a decidere è stato il tiro di Frei. Un gol arrivato col brivido, perché gli arbitri sono dovuti ricorrere al video-replay per stabilire la validità della rete che ha mandato Renon in finale.

La serie inizierà lunedì 2 aprile. Sarà, come detto, il remake della finale dello scorso anno, decisa in gara-5 dal Renon. Quest’anno, però, il fattore campo sarà dalla parte di Asiago.

