Golf, WGC-Dell Technologies Match Play 2018: trionfa Bubba Watson! Finale dominata contro Kevin Kisner, Justin Thomas chiude quarto

Bubba Watson è il vincitore del WGC-Dell Technologies Match Play 2018. Il giocatore americano ha trionfato sul percorso di Austin, in Texas, nel prestigioso torneo disputato secondo la formula degli “uno contro uno”.

Watson è stato il protagonista assoluto dell’ultima giornata, cominciata con la semifinale contro Justin Thomas. Uno scontro dominato sin dalla buca 1, con un vantaggio arrivato fino a 3UP già alla buca 6. Il 39enne della Florida ha poi contenuto la rimonta del suo avversario, riprendendosi il vantaggio, mantenuto fino alla buca 16, quando è terminato l’incontro (3&2). Una sconfitta amara per Thomas, che con la vittoria in semifinale sarebbe diventato il nuovo numero 1 del mondo superando Dustin Johnson.

Ben più equilibrata l’altra semifinale, dove Kevin Kisner e Alex Noren hanno battagliato per tutto il percorso. L’americano è andato subito in vantaggio, subendo la rimonta dello svedese: la parità si è prolungata fino alla buca 18 ed è stata risolta dal giocatore statunitense alla prima extra-hole. Noren ha quindi chiuso al terzo posto il torneo, prevalendo su Thomas nella finale per il terzo posto con il risultato di 5&3, maturato dopo un’accelerata nella fase centrale.

Nella finalissima non c’è stata storia. Watson ha vinto le prime cinque buche, estendendo poi il vantaggio a 6UP alla buca 7. Un parziale che ha messo in anticipo la parola fine al match: Bubba ha portato a casa il settimo punto alla 10, con Kisner capace di vincere l’unica buca solo alla 11. Alla successiva, però, è arrivata la chiusura da parte di Watson. Per lui si tratta del primo successo in questo tipo di torneo, il modo migliore per avvicinarsi al Masters, già vinto nel 2012 e nel 2014. E pensare che lo stesso Watson non aveva previsto di giocare la fase finale avendo già programmato un weekend con sua moglie.

I risultati delle semifinali del WGC-Dell Technologies Match Play

Bubba Watson 3&2 Justin Thomas

Kevin Kisner 1UP (19) Alex Noren

La finale per il terzo posto del WGC-Dell Technologies Match Play

Alex Noren 5&3 Justin Thomas

La finalissima del del WGC-Dell Technologies Match Play

Bubba Watson 7&6 Kevin Kisner













