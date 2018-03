Sollevamento pesi, Europei 2018: Patricia Strenius superlativa, Giorgia Bordignon è medaglia d’argento!

Era attesa una sfida all’ultima alzata con la svedese Patricia Strenius e così è stato: purtroppo, però, Giorgia Bordignon non è uscita vincente dal duello con la scandinava nella categoria fino a 69 kg agli Europei di sollevamento pesi 2018 di Bucarest, arrivando però ad una splendida medaglia d’argento. La prova dell’italiana si era aperta nel migliore dei modi, con l’oro nello strappo grazie a tre alzate valide a 97, 100 e 102 kg, che le avevano dato ben tre chili di margine sull’avversaria in vista dello slancio. Nel secondo esercizio l’azzurra ha iniziato sollevando 122 chili, poi doppiati dalla Strenius. In seconda alzata, Giorgia e lo staff tecnico hanno optato per i 126 kg, misura vicinissima al suo record personale: purtroppo, però, sono fruttati due errori, mentre la Strenius eseguendo la stessa alzata si è issata in prima posizione. Con la medaglia d’oro già al collo, è salita fino a 131 chili, di fatto legittimando la prima posizione finale. Per Giorgia restano la consapevolezza di valere le migliori in questa nuova categoria e il primo oro della carriera a livello europeo, anche se nello strappo e non nel totale. Per vincere, Giorgia avrebbe avuto bisogno dei 232 di totale sollevati ai campionati italiani, mentre quest’oggi si è fermata a 224, con la svedese a 230.

Terza posizione finale per la polacca Patrycja Piechowiak, lontanissima però dalle prime due: se nello strappo è arrivata a 98 kg, nello slancio si è fermata a 117, ben prima che le altre due entrassero in gara. Alle sue spalle si sono classificatela georgiana Tatia Lortkipanidze e la rumena Bianca Ionita, rispettivamente con 214 e 203 chili di totale. In particolare, Lortkipanidze è riuscita a chiudere ad una sola lunghezza dal podio nonostante sia salita in pedana con il gruppo B e senza sapere le misure delle avversarie.













Foto: Federpesistica