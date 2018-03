Golf, PGA Tour 2018: Henrik Stenson conclude in vetta il primo round dell’Arnold Palmer Invitational

La Florida continua ad abbracciare il PGA Tour 2018 con il via dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill (Florida, Stati Uniti) il primo round premia Henrik Stenson. Lo svedese, campione Major, ha concluso il giro d’esordio con lo score di -8 (64 colpi), frutto di 9 birdie ed un solo bogey.

Seconda posizione con una lunghezza da recuperare per gli americani Aaron Wiise e Talor Gooch, apparsi particolarmente a loro agio tra i green di Bay Hill. -5 e quarta piazza momentanea per l’inglese Jimmy Walker e gli statunitensi Bryson DeChambeau e Rickie Fowler. Settimo posto per il sudocreano Byeong-Hun An, che condivide lo score di -4 con la pattuglia americana composta da un ottimo Tiger Woods e dai connazionali Brian Harman, Patrick Reed, John Holmes e Billy Horschel.

-3 per il nordirlandese Rory McIlroy e l’inglese Justin Rose, che conservano un colpo di margine sul nipponico Hideki Matsuyama e sullo statunitense Bubba Watson. Scorrendo la classifica troviamo anche il nostro Francesco Molinari. Il torinese ha archiviato un altalenante primo round pattando con il par in seguito ad un eagle, 3 birdie, 3 bogey ed un double bogey. Molinari dovrà cambiare marcia per evitare le sabbie mobili del cut del venerdì.

Vi ricordiamo infine che nella passata edizione trionfò l’australiano Marc Leishman.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Official Twitter PGA Tour