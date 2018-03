Golf, PGA Tour 2018: Brice Garnett si conferma al vertice nel Corales Puntacana Resort and Club Championship al termine del secondo round

La spettacolare cornice di Punta Cana (La Altagracia, Repubblica Dominiciana) ospita in questo weekend un evento in tono minore del PGA Tour. Si tratta del Corales Puntacana Resort and Club Championship (montepremi 3 milioni di dollari), kermesse che si sviluppa sul percorso par 72 del Corales Golf Club.

Al termine dei primi due round troviamo in testa l’americano Brice Garnett, che con il punteggio di -13 (131 colpi) guida la classifica con un colpo di margine sulla coppia di inseguitori composta dagli statunitensi Keith Mitchell e Steve Wheatcroft.

Quarta posizione con lo score di -10 per lo statunitense di origine sudcoreana Seungsu Han ed il cinese Xinjun Zhang. -9 e sesta piazza per il canadese Corey Conners, per l’irlandese Seamus Power, e per gli americani Matt Every, Hunter Mahan, Denny McCarthy e Trey Mullinax. Chiudono la top ten con lo score di -8 l’australiano Geoff Ogilvy e lo statunitense Matt Atkins.

Foto: Official Twitter PGA Tour