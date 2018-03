Golf, PGA Tour 2018: Brice Garnett completa l’opera! E’ suo il Corales Puntacana Resort and Golf Championship

La spettacolare cornice di Punta Cana (La Altagracia, Repubblica Dominiciana) sorride fino alla fine a Brice Garnett. L’americano si è infatti aggiudicato il Corales Puntacana Resort and Club Championship (montepremi 3 milioni di dollari), kermesse del PGA Tour 2018 che si sviluppa sul percorso par 72 del Corales Golf Club.

Garnett ha chiuso il quarto round con il punteggio di -2, completando la settimana con lo score complessivo di -18 (270 colpi). Ben 4 le lunghezze di margine sul secondo classificato, ovvero lo statunitense Keith Mitchell. Terza piazza a -13 per il connazionale Kelly Kraft, autore di un ultimo round da urlo con il quale recupera addirittura 13 posizioni.

Fuori dal podio l’americano Denny McCarthy (-12), poi applausi per il sudcoreano K.J. Choi. L’asiatico piazza un sensazionale -6 risalendo di 23 posizioni fino alla quinta con lo score finale di -11. Stesso punteggio per il cinese Xinjun Zhang, per gli irlandesei Seamus Power e Paul Dunne, e per gli statunitensi Harris English, Seungsu Han, Tom Lovelady ed Andrew D.Putnam, che chiudono così la top ten.

Per Garnett il successo colto in Repubblica Dominicana è il sesto nella carriera da professionista, il primo nel ricco circuito PGA dopo svariati titoli nei tour americani minori.

Foto: Official Twitter PGA Tour