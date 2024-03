Golf: Brice Garnett vince alla quarta buca di spareggio il Puerto Rico Open 2024

Dopo quattro buche di playoff, il Puerto Rico Open 2024, alternate event rispetto all’Arnold Palmer Invitational, è di Brice Garnett. Seconda vittoria per il quarantenne del Missouri sul PGA Tour, a sei anni di distanza dal Corales Puntacana 2018. Nel continuo ripetere la buca 18, dopo due par, due birdie e ancora due par, è suo il birdie che beffa Erik Barnes dopo che entrambi erano arrivati alla fine a -19.

Il terzo posto a -18 arride a tre uomini, tutti a -10: Hayden Springer, Jimmy Stanger e l’unico non USA, il francese Victor Perez. Ed è proprio lui, peraltro, a essere il migliore, con un giro in 65 colpi (-7) che gli permette di risalire 10 posti.

Sesta posizione a -17 per Ben Kohles, Joe Highsmith e il belga Adrien Dumont de Chassart, che conferma così le ottime sensazioni lasciate sul Korn Ferry Tour nel 2023. Non è un caso, del resto, che sia stato nominato Rookie of the Year sul circuito d’accesso al PGA.

Nona posizione a -16 per Norman Xiong, che precede cinque colleghi: l’amateur Jackson van Paris, Evan Harmeling, Austin Cook, lo scozzese Martin Laird e il tedesco Matti Schmid. Da rimarcare in particolare la prestazione di van Paris, che si rende protagonista di un clamoroso -8 capace di farlo scalare di 40 posti.