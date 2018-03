Golf, European Tour 2018: Matt Wallace trionfa nell’Hero Indian Open! Battuto Andrew Johnstone al playoff. Crollano Edoardo Molinari e Matteo Manassero

Matt Wallace trionfa nell’Hero Indian Open al termine di un duello tutto inglese e porta a casa il suo secondo trofeo nel circuito dell’European Tour dopo la vittoria nell’Open de Portugal 2017. Wallace ha prevalso alla prima buca di playoff sul percorso par 72 del DLF Golf&Country Club di New Delhi, piazzando un birdie alla 18 a fronte del par di Andrew Johnston, suo avversario allo spareggio decisivo, dopo la rimonta che gli ha consentito di arrivare a contatto con il suo connazionale.

A tre buche dal termine, Wallace era avanti di due lunghezze, ma è incappato in un bogey alla 16, mentre Johnston ha piazzato un birdie alla 17 e ha agganciato il suo rivale a quota -11, guadagnandosi la chance del playoff con il miglior giro di giornata in 66 colpi (-6), che lo ha proiettato in vetta. Playoff che, tuttavia, ha incoronato Wallace, che alla soglia dei 28 anni sta vivendo il momento migliore della sua carriera agonistica.

Sul podio, a grande distanza dalla coppia di testa, si è piazzato lo statunitense Sihwan Kim, che ha concluso la sua prova con 8 colpi totali sotto il par, a tre lunghezze dalla prima posizione. Ottime anche le prestazioni dello spagnolo Pablo Larrazabal e dell’austriaco Matthias Schwab, la cui rincorsa si è fermata ai piedi del podio a quota -7, davanti all’argentino Emiliano Grillo, protagonista fino a metà gara, salvo perdere quota nel terzo giro e accontentarsi del sesto posto con 5 colpi sotto il par. Settima piazza, invece, per lo scozzese Stephen Gallacher e per l’indiano Shubhankar Sharma, quest’ultimo grande deluso di giornata con un giro in 75 colpi (+3) che lo ha costretto a cedere la leadership conquistata ieri.

Deludente, infine, la prova dei due italiani. Edoardo Molinari è piombato fino al 57° posto con un giro costellato di errori in 82 colpi (+10) che lo pone a quota +14 in compagnia di Matteo Manassero, anch’egli in calo repentino nel corso del torneo dopo un ottimo avvio.













Foto di Valerio Origo