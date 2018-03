Golf, European Tour 2018: Francesco Molinari si arrende contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Fuori dai giochi anche Spieth, Day e McIlroy

Si interrompe sul più bello la corsa di Francesco Molinari nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’Europeam Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club, in Texas. Molinari si è arreso allo strapotere dello statunitense Justin Thomas, che ha letteralmente dominato la sfida, accrescendo il suo vantaggio buca dopo buca e chiudendo la pratica già alla 13 con un netto 7&5. Per l’azzurro resta la consapevolezza di essere in discreta forma in vista del primo Major stagionale, l’Augusta Masters, in programma tra il 5 e l’8 aprile, e le due vittorie contro Patton Kizzire e Luke List confermano la sua ottima vena.

Si è chiusa, pertanto, la fase a gironi del torneo che racchiude i migliori 64 del ranking. E nel weekend prenderà il via la fase ad eliminazione diretta, a partire dagli ottavi di finale, dove Thomas sfiderà il sudcoreano Si Woo Kim, che ha prevalso nello scontro diretto con Webb Simpson. Sono tante le uscite di scena illustri nei round di qualificazione al mini-torneo conclusivo. Il giapponese Hideki Matsuyama si è arreso contro lo statunitense Patrick Cantlay, ma a passare il turno è stato l’australiano Cameron Smith, che dovrà vedersela con l’inglese Tyrrell Hatton, vincitore nel suo raggruppamento nonostante il passo falso con Charley Hoffman.

Fuori dai giochi anche Jordan Spieth, che ha ceduto nella seconda metà gara contro Patrick Reed, a cui toccherà un avversario ostico agli ottavi, lo svedese Alex Noren, che con un birdie alla 17 ha sconfitto Tony Finau vincendo il girone. Bene anche Sergio Garcia, tirato a lucido in vista del torneo che un anno fa lo vide trionfare ad Augusta. Lo spagnolo ha sconfitto il sudafricano Xander Schauffele e si scontrerà con lo statunitense Kyle Stanley, che ha prevalso allo spareggio con l’inglese Paul Casey.

Il nordirlandese Rory McIlroy, infine, è stato sconfitto con un netto 5&3 da Brian Harman, che ha passato il turno e potrà giocarsi le sua chance di vincere il torneo a partire dal derby statunitense contro Bubba Watson. Niente da fare anche per Jason Day, eliminato da un superbo Louis Oosthuizen, mentre per Dustin Johnson e Jon Rahm il disco rosso era sopraggiunto già al termine del secondo round.

Di seguito, gli abbinamenti degli ottavi di finale:

Bubba Watson-Brian Harman

Charles Howell III-Kiradech Aphibarnrat

Kyle Stanley-Sergio Garcia

Si Woo Kim-Justin Thomas

Tyrrell Hatton-Cameron Smith

Alex Noren-Patrick Reed

Ian Poulter-Louis Oosthuizen

Matt Kuchar-Kevin Kisner













Foto: Twitter PGA Tour