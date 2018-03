Gof, Masters Augusta 2018: il calendario completo e le date. Programma, orari e tv

La stagione del golf si avvicina a grandi passi verso il primo Major dell’anno, il Masters di Augusta. Un torneo di grande tradizione, che come sempre si terrà sul National Golf Course della città della Georgia. Il percorso metterà a dura prova i giocatori, con il classico “Amen Corner” (le buche 11, 12 e 13) pronto a fare come sempre selezione. Campione in carica è lo spagnolo Sergio Garcia, che un anno vinse il suo primo Major della carriera.

Il Masters di Augusta inizierà giovedì 5 aprile e terminerà domenica 8. Gli orari saranno comunicati giorno per giorno ma il gioco dovrebbe iniziare nelle prime due giornate intorno alle 8 americane, le 14 italiane, mentre sabato e domenica l’orario di inizio dovrebbe essere attorno alle 16 italiane. In tv sarà possibile assistere al torneo in diretta su Sky Sport HD e in streaming su Sky Go.

Il programma

Da giovedì 5 aprile a domenica 8 aprile

The Masters – Augusta, Georgia













