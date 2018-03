Giro d’Italia 2019: si partirà nuovamente dall’estero. Marsiglia pronta a candidarsi

Non è nemmeno cominciato il Giro 2018 che già si pensa all’edizione del 2019. Anche la corsa Rosa del prossimo anno partirà dall’estero, interrompendo quindi l’alternanza che fin qui vedeva la prima tappa degli anni pari in programma sul suolo italiano e quella degli anni dispari fuori dai confini nazionali. L’indiscrezione, confermata più volte dallo stesso Direttore del Giro, Mauro Vegni, ha quindi scatenato ipotesi sulla possibile sede.

È notizia di questa mattina che una candidatura forte potrebbe presto arrivare da Marsiglia. Sul quotidiano locale La Provence, infatti, si legge che la città avrebbe pronto un budget compreso tra i 3 e i 6 milioni di euro per ospitare per la prima volta la partenza di un grande giro. L’ipotesi dei francesi è quella di ripercorrere il percorso della cronometro con cui si è decisa l’ultima edizione del Tour de France: 22,5 chilometri con partenza e arrivo al Velodrome. Il Giro, però, si è spesso aperto con un cronoprologo molto più breve e allora il tracciato potrebbe essere riproposto anche in versione ridotta, sempre coinvolgendo lo stadio di Marsiglia.

Nulla è stato deciso in ogni caso, anche perché manca ancora molto tempo e potrebbero seguire altre candidature. Vegni ha però confermato di essere effettivamente in contatto con Marsiglia. La città francese, tra l’altro, è in linea con gli indizi lasciati nelle scorse settimane dal Direttore della Corsa Rosa, che aveva già scartato un evento in grande stile come quello di quest’anno a Gerusalemme o una partenza stile Herning nel 2012 in favore di una città più vicina all’Italia.













Foto: Stefano De Grandis/Lapresse