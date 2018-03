Giro d’Italia 2018, quando comincia? Le date, le 21 tappe e il percorso. Il programma completo

Il Giro d’Italia 2018 scatterà venerdì 4 maggio da Gerusalemme. Sarà la capitale di Israele a tenere a battesimo la 101^ edizione della Corsa Rosa che si preannuncia altamente spettacolare ed emozionante, con tanti big a caccia della vittoria. Ci sarà davvero da divertirsi anche grazie a un percorso accattivante e stimolante che metterà a dura prova tutti i partecipanti: 21 frazioni impegnative, tre settimane sui pedali a caccia del podio di Roma dove si arriverà domenica 27 maggio.

Dopo tre tappe fuori dall’Europa (prima volta assoluta per una grande corsa a tappe), si ritorna in Italia con tre appuntamenti in Sicilia che culmineranno con la scalata all’Etna, primo arrivo in salita a cui faranno seguito due appuntamenti importanti come quello al Santuario di Montevergine e quello a Campo Imperatore. Il Gran Sasso sarà uno dei grandi giudici di questo Giro d’Italia insieme allo Zoncolan: il Mostro ritorna, la tappa di sabato 19 maggio sarà spettacolare. Molto importante anche la cronometro Trento-Rovereto (34,5 chilometri contro le lancette dopo i 9,7 della prima giornata a Gerusalemme). Ultime tappe durissime con salite importanti come Prato Nevoso, Colle delle Finestre, Cervinia prima della grande conclusione con la passerella di Roma.

Di seguito il calendario completo del Giro d’Italia 2018, tutte le date delle varie tappe e tutti gli appuntamenti della Corsa Rosa. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

PRIMA TAPPA (venerdì 4 maggio): Gerusalemme – Gerusalemme (cronometro individuale, 9.7 km)

SECONDA TAPPA (sabato 5 maggio): Haifa – Tel Aviv (167 km)

TERZA TAPPA (domenica 6 maggio): Be’er Sheva – Eilat (229 km)

QUARTA TAPPA (martedì 8 maggio): Catania – Caltagirone (191 km)

QUINTA TAPPA (mercoledì 9 maggio): Agrigento – Santa Ninfa (152 km)

SESTA TAPPA (giovedì 10 maggio): Caltanissetta – Etna (163 km)

SETTIMA TAPPA (venerdì 11 maggio): Pizzo Calabro – Praia a Mare (159 km)

OTTAVA TAPPA (sabato 12 maggio): Praia a Mare – Santuario di Montevergine (208 km)

NONA TAPPA (domenica 13 maggio): Pescosannita – Campo Imperatore (224 km)

DECIMA TAPPA (martedì 15 maggio): Penne – Gualdo Tadino (239 km)

UNDICESIMA TAPPA (mercoledì 16 maggio): Assisi – Osimo (156 km)

DODICESIMA TAPPA (giovedì 17 maggio): Osimo – Imola (213 km)

TREDICESIMA TAPPA (venerdì 18 maggio): Ferrara – Nervesa della Battaglia (180 km)

QUATTORDICESIMA TAPPA (sabato 19 maggio): San Vito al Tagliamento – Monte Zoncolan (181 km)

QUINDICESIMA TAPPA (domenica 20 maggio). Tolmezzo – Sappada (176 km)

SEDICESIMA TAPPA (martedì 22 maggio): Trento – Rovereto (cronometro individuale, 34.5 km)

DICIASSETTESIMA TAPPA (mercoledì 23 maggio): Riva del Garda – Iseo (155 km)

DICIOTTESIMA TAPPA (giovedì 24 maggio): Abbiategrasso – Prato Nevoso (196 km)

DICIANNOVESIMA TAPPA (venerdì 25 maggio): Venaria Reale – Bardonecchia (181 km)

VENTESIMA TAPPA (sabato 26 maggio): Susa – Cervinia (214 km)

VENTUNESIMA TAPPA (domenica 27 maggio): Roma – Roma (118 km)

(foto Valerio Origo)