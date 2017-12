Giro d’Italia 2018, quando si corre? Il calendario completo e le date. Il programma e le 21 tappe

Il Giro d’Italia 2018 si correrà dal 4 al 27 maggio. Sono previste 21 tappe al termine delle quali verrà incoronato il vincitore della Corsa: tre settimane di grande spettacolo e passione per tutto lo Stivale, i ciclisti sono pronti per darsi battaglia sulle nostre strade e farci divertire. Non mancheranno grandi campioni come Fabio Aru e Tom Dumoulin detentore del titolo, vedremo se Chris Froome sarà al via o se verrà squalificato per doping, purtroppo non sarà presente Vincenzo Nibali che si concentrerà sul Tour de France.

Il Giro d’Italia 2018 sarà davvero molto duro. L’insolita partenza in Israele con ben tre frazioni (apertura con una cronometro di 10km a Gerusalemme), poi il ritorno nel Bel Paese con tre tappe in Sicilia e l’arrivo sull’Etna, prima vera salita della corsa che potrebbe già darci delle indicazioni importanti. Si risalirà poi lo Stivale con la scalata al Gran Sasso (Campo Imperatore) che stravolgerà la classifica generale. Spettacolo con l’arrivo sul Monte Zoncolan, la cronometro di Trento, poi piatto ricco sulle Alpi occidentali prima dell’arrivo finale a Roma. Di seguito il calendario con tutte le tappe, il programma e le date del Giro d’Italia 2018.

PRIMA TAPPA (venerdì 4 maggio): Gerusalemme – Gerusalemme (cronometro individuale, 9.7 km)

SECONDA TAPPA (sabato 5 maggio): Haifa – Tel Aviv (167 km)

TERZA TAPPA (domenica 6 maggio): Be’er Sheva – Eilat (229 km)

QUARTA TAPPA (martedì 8 maggio): Catania – Caltagirone (191 km)

QUINTA TAPPA (mercoledì 9 maggio): Agrigento – Santa Ninfa (152 km)

SESTA TAPPA (giovedì 10 maggio): Caltanissetta – Etna (163 km)

SETTIMA TAPPA (venerdì 11 maggio): Pizzo Calabro – Praia a Mare (159 km)

OTTAVA TAPPA (sabato 12 maggio): Praia a Mare – Santuario di Montevergine (208 km)

NONA TAPPA (domenica 13 maggio): Pescosannita – Campo Imperatore (224 km)

DECIMA TAPPA (martedì 15 maggio): Penne – Gualdo Tadino (239 km)

UNDICESIMA TAPPA (mercoledì 16 maggio): Assisi – Osimo (156 km)

DODICESIMA TAPPA (giovedì 17 maggio): Osimo – Imola (213 km)

TREDICESIMA TAPPA (venerdì 18 maggio): Ferrara – Nervesa della Battaglia (180 km)

QUATTORDICESIMA TAPPA (sabato 19 maggio): San Vito al Tagliamento – Monte Zoncolan (181 km)

QUINDICESIMA TAPPA (domenica 20 maggio). Tolmezzo – Sappada (176 km)

SEDICESIMA TAPPA (martedì 22 maggio): Trento – Rovereto (cronometro individuale, 34.5 km)

DICIASSETTESIMA TAPPA (mercoledì 23 maggio): Riva del Garda – Iseo (155 km)

DICIOTTESIMA TAPPA (giovedì 24 maggio): Abbiategrasso – Prato Nevoso (196 km)

DICIANNOVESIMA TAPPA (venerdì 25 maggio): Venaria Reale – Bardonecchia (181 km)

VENTESIMA TAPPA (sabato 26 maggio): Susa – Cervinia (214 km)

VENTUNESIMA TAPPA (domenica 27 maggio): Roma – Roma (118 km)













(foto Valerio Origo)