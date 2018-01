Giro d’Italia 2018: presentate le maglie della Corsa Rosa. La madrina sarà Alice Rachele Arlanch

Sono state presentate quest’oggi a Milano le nuove maglie del Giro d’Italia 2018. I colori restano i soliti: rosa per la classifica generale, ciclamino per quella a punti, azzurra per il miglior scalatore e bianca per il miglior giovane.

Sono state prodotte dalla Manifattura Valcismon, mentre il design è stato curato dal celebre marchio Castelli. La maglia rosa sarà sponsorizzata da Enel, mentre altri marchi importanti appariranno su quella ciclamino (Segafredo), azzurra (Banca Mediolanum) e bianca (Eurospin).

La particolarità di queste maglie è costituita da un materiale leggerissimo: il peso complessivo, infatti, è di soli 124 grammi. Sarà dunque un piacere ancora maggiore quello di indossarle.

Dopo due anni, la madrina della corsa a tappe italiana non sarà più Giorgia Palmas. Il ruolo della sarda è stato preso ora dalla 22enne trentina Alice Rachele Arlanch, eletta Miss Italia nel 2017.