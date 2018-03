Giro di Catalogna 2018: arriva la fuga nella quinta tappa. Jarlinson Pantano batte Laengen. Quarto posto per Giovanni Visconti

Arriva la fuga nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Sull’arrivo di Vielha Val d’Aran trionfa il colombiano Jarlinson Pantano, che riesce a battere allo sprint il norvegese Vegard Stake Laengen. Quarto posto per Giovanni Visconti, che non trova il guizzo nel finale per riprendere i due. Tanto controllo invece tra i big, che arrivano tutti insieme nel gruppo principale.

Anche oggi partenza a tutta con tantissimi attacchi nella prima parte. La fuga di giornata prende il via dopo 20 km con 12 corridori: Danilo Wyss (BMC), Jarlinson Pantano e Laurent Didier (Trek-Segafredo), François Bidard (AG2R-La Mondiale), Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Maxime Monfort (Lotto-Soudal), Giovanni Visconti e Valerio Agnoli (Bahrain-Merida), Sergei Chernetckii (Astana), Jordi Simon (Burgo BH), Antonio Molina (Caja Rural) e Jetse Bol (Manzana Postobon). Il loro vantaggio rimane stabile attorno ai 3’ per tutta la parte centrale della tappa, con il gruppo che controlla. Sull’ultima salita di Tumel di Vielha, a circa 20 km dal traguardo, arriva l’azione decisiva con Pantano e Laengen che attaccano dalla testa. Si forma così una coppia al comando, che guadagna subito terreno sul resto dei fuggitivi e scollina con circa un minuto di vantaggio sul gruppo. Nella successiva discesa si compatta un terzetto inseguitore con Visconti, Chernetckii e Wyss.

L’azione del duo di testa rimane però estremamente efficace e diventano così irraggiungibili per tutti. Pantano è perfetto nell’ultimo chilometro e riesce a battere in scioltezza allo sprint Laengen conquistando la vittoria. Terzo posto a 10” per lo sloveno Matej Mohoric (Bahrain-Merida) scattato nel finale, seguito da Visconti, Wyss e Chernetckii. A 14” troviamo invece il gruppo principale. Invariata quindi la classifica generale con lo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar) che resta leader con 16” di vantaggio su Egan Bernal (Team Sky) e 26” sul compagno di squadra Nairo Quintana.

Foto: Twitter