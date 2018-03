Giro delle Fiandre 2018: Tiesj Benoot, molto più di un semplice outsider

Vincere la Strade Bianche nel modo in cui l’ha fatto non è assolutamente semplice, ancor di più se si pensa che quella di circa un mese fa a Piazza del Campo è stata la sua prima vittoria in carriera tra i professionisti. Tiesj Benoot ha messo la freccia: dopo un paio di stagioni da talento inespresso e pronto a sbocciare, è riuscito a diventare ciò che tutti i belgi si aspettavano, un vincente. Il corridore della Lotto Soudal è sicuramente pronto ad affrontare da protagonista queste classiche di primavera per regalarsi un altro sogno.

Domenica gli toccherà, ovviamente, il ruolo di capitano al Giro delle Fiandre. Sulle strade di casa il belga può esaltarsi: già 3 anni fa, quando era addirittura 21enne, ha colto un risultato incredibile chiudendo in quinta piazza la gara vinta da Alexander Kristoff. Sul pavé fiammingo può davvero fare la voce grossa: tra Harelbeke e Dwars Door Vlandereen ha dimostrato di poter tenere il passo dei migliori chiudendo rispettivamente in quinta e settima piazza. Puntare alla vittoria sembra essere però ancora difficile: Greg Van Avermaet e Peter Sagan sembrano al momento un passo avanti rispetto a tutti gli altri.

Sfruttando il marcamento dei grandi favoriti e, magari, trovando la giornata della vita, Benoot potrebbe distruggere la resistenza dei rivali. Difficile prevedere le condizioni climatiche, ma, come abbiamo visto alla Strade Bianche, una giornata di maltempo potrebbe esaltare le caratteristiche del longilineo belga, davvero molto abile nel guidare la bicicletta. Subito dopo Harelbeke, dove non si è comportato al meglio anche a causa di alcuni problemi meccanici, Benoot ha dichiarato: “Sono pronto per il Fiandre”. Impresa difficile, ma non impossibile.













Foto: Twitter Strade Bianche