Giro delle Fiandre 2018: programma, orari e tv. Si corre il giorno di Pasqua!

Domenica 1° aprile si correrà il Giro delle Fiandre, seconda Classica Monumento della stagione. Siamo nel clou della Settimana Santa del ciclismo che coincide casualmente anche con la Settimana Santa dei credenti. Il Fiandre si correrà infatti il giorno di Pasqua: spettacolo puro sui 260 chilometri da Anversa a Oudenaarde, sui 18 muri da affrontare, sul pavè di un appuntamento davvero imperdibile.

Peter Sagan e Greg Van Avermaet sembrano essere i favoriti della vigilia, Vincenzo Nibali debutterà in questa gara, attenzione anche a tanti possibili outsider e al solito Philippe Gilbert.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del Giro delle Fiandre, seconda Classica Monumento della stagione. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 1° APRILE:

10.45 Giro delle Fiandre, partenza

16.30-17.30 (circa) Giro delle Fiandre, arrivo













(foto Pier Colombo)