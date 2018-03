Giro delle Fiandre 2018: arriva la rinuncia per Alejandro Valverde

Aveva davvero impressionato ieri alla Dwars Door Vlaanderen, dove aveva colto una splendida undicesima piazza correndo però da protagonista e andando anche all’attacco a circa 50 chilometri dall’arrivo. Alejandro Valverde si conferma tra i corridori più eclettici del circuito World Tour e, dopo essersi aggiudicato il Giro di Catalogna, vola in Belgio a dare l’ennesima dimostrazione di forza sui muri. Non ci sarà però al via del Giro delle Fiandre di domenica: lo spagnolo ha preferito non rischiare cadute o problemi fisici vari in vista della parte più importante dell’anno per lui, quella dedicata alle Classiche delle Ardenne.

“Ci stavamo pensando, ma alla fine abbiamo deciso di tornare a casa”, le sue parole a Cadena Ser. Ritorno in Spagna per lui che sabato 31 marzo disputerà (sicuramente da protagonista) il GP Indurain, per passare poi la domenica di Pasqua in famiglia.













Foto: Pier Colombo