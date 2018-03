Giro dei Paesi Baschi 2018: i favoriti. Vincenzo Nibali a caccia del successo, tanti gli avversari: da Mikel Landa a Romain Bardet

Lunedì 2 aprile prenderà il via la 58ma edizione del Giro dei Paesi Baschi, breve corsa a tappe spagnola. Anche quest’anno il percorso è caratterizzato da numerose salite oltre che da una cronometro individuale, che rendono quindi questa gara un appuntamento perfetto per preparare i grandi giri. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti per la vittoria finale.

Partiamo dal nostro Vincenzo Nibali, che dopo la straordinaria impresa realizzata alla Milano-Sanremo, è pronto ad essere protagonista anche in una corsa a tappe. La forma dello Squalo è sicuramente in crescita e considerando il percorso duro e anche la cronometro, avrà sicuramente spazio per fare la differenza. Inoltre, in questa corsa, il siciliano sarà supportato da una Bahrain Merida di qualità e segnaliamo in particolare la presenza dei fratelli Izagirre, che potranno scortarlo al meglio in salita.

Gli avversari di Nibali saranno numerosi a partire dalla coppia della Movistar con lo spagnolo Mikel Landa e il colombiano Nairo Quintana. Entrambi arrivano da un inizio di stagione positivo e possiedono le qualità per conquistare la vittoria in questa corsa. Sulla carta il capitano dovrebbe essere Landa, già a segno nella Tirreno-Adriatico, con Quintana che dovrebbe correre in appoggio, come fatto al Catalogna con Valverde.

Altra squadra che potrà contare su più punte è la BMC. Al via dovremmo ritrovare l’australiano Richie Porte, dopo il lungo stop causato da un’infezione polmonare, ma potrebbe non essere ancora in forma per lottare per il successo. In tal caso la formazione statunitense punterebbe sul nostro Damiano Caruso, secondo alla Tirreno-Adriatico e sul belga Dylan Teuns, protagonista alla Parigi-Nizza.

Un altro corridore in grado di lottare con i migliori è il francese Romain Bardet, che dopo un inizio di stagione altalenante, proverà a centrare il grande acuto nella corsa spagnola. I duri strappi presenti in molte tappe si adattano sicuramente alle sue caratteristiche. Attenzione poi anche al polacco Michal Kwiatkowski, che dopo il grande successo alla Tirreno potrebbe provare a ripetersi, anche se le salite qui presenti potrebbero essere tropo dure per lui.

Foto: Comunicato RCS