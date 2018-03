Tennis, Masters 1000 Miami 2018: i risultati di venerdì 23 marzo. Cadono Djokovic e Goffin al secondo turno, avanzano Del Potro e Dimitrov

Match di secondo turno nel Masters 1000 di Miami (Stati Uniti) e le sorprese non mancano in un venerdì in Florida che di spunti ne ha forniti davvero tanti.

La notizia del giorno è la seguente: Novak Djokovic ancora è lontano dalla migliore condizione fisica. L’ex n.1 del tennis mondiale, 6 volte vincitore del 1000 stelle e strisce, dopo l’eliminazione ad Indian Wells per mano del giapponese Taro Daniel, è costretto ad incassare un nuovo ko, dal francese Benoit Paire (n.47 del mondo). 6-3 6-4 il punteggio, in favore del transalpino, di un incontro mai in discussione che il serbo ha provato a raddrizzare nel secondo set, salvo poi cedere nuovamente il servizio nella fase calda, a zero, e dovendo salutare gli USA molto in anticipo rispetto alle previsioni. Djokovic, a fine partita, ha parlato di una forma atletica in crescendo, reduce dai problemi al gomito e dall’operazione. Tuttavia, quel che si è visto è un lontano parente dell’asso slavo. Con questo score, Paire accede al terzo turno dove se la vedrà con la testa di serie n.22 del torneo Filip Krajinovic che ha superato l’americano Lian Broady (6-3 6-2).

Fuori in modo piuttosto netto anche il belga David Goffin (n.9 del mondo) che, rientrato negli States, ha subito una pesante sconfitta per mano del portoghese Joao Sousa (6-0 6-1), mettendo in evidenza, anch’egli, una preparazione fisica deficitaria. Sousa affronterà al 3° round Jared Donaldson (n.49 del mondo).

Non deludono le attese l’argentino Juan Martin Del Potro, il bulgaro Grigor Dimitov ed il croato Marin Cilic. L’argentino, vincitore del Masters 1000 di Indian Wells, pur soffrendo, ha avuto la meglio 6-4 5-7 6-2 sull’olandese Robin Haase (n.42 del mondo) e super sfida al 3° turno contro il giapponese Kei Nishikori (testa di serie 26, ex top10). Stesso discorso per il n.4 ATP, vittorioso in tre set contro il tedesco Maximilian Marterer (4-6 6-2 6-1) e prossimo ad affrontare il transalpino Jeremy Chardy, impostosi a sorpresa contro il connazionale (testa di serie n.30) Richard Gasquet. Cilic invece, con il punteggio di 7-5 6-3, ha superato il tennista d’Oltralpe Pierre-Hugues Herbert, avendo la meglio in un confronto di pura potenza. Per il n.3 del ranking vi si sarà il match con il canadese Vasek Pospisil, che ha battuto il Next Gen Andrey Rublev (7-6 6-4).

I RISULTATI DI VENERDI’ 23 MARZO – MASTERS 1000 MIAMI 2018

16:10 Finale Goffin D. (Bel) 0 0 1 Sousa J. (Por) 2 6 6 16:10 Finale Mmoh M. (Usa) 2 77 2 6 Bautista R. (Esp) 1 64 6 4 16:15 Finale Krajinovic F. (Srb) 2 6 6 Broady L. (Gbr) 0 3 2 16:15 Finale Schwartzman D. (Arg) 2 6 6 Jarry N. (Chi) 0 3 1 17:55 Finale Ymer M. (Swe) 0 3 3 Raonic M. (Can) 2 6 6 18:15 Finale Herbert P.H. (Fra) 0 5 3 Cilic M. (Cro) 2 7 6 19:15 Finale Gasquet R. (Fra) 0 5 1 Chardy J. (Fra) 2 7 6 19:50 Finale Millman J. (Aus) 1 64 6 3 Nishikori K. (Jpn) 2 77 4 6 20:05 Finale Paire B. (Fra) 2 6 6 Djokovic N. (Srb) 0 3 4 21:00 Finale Rublev A. (Rus) 0 65 4 Pospisil V. (Can) 2 77 6 21:05 Finale Donaldson J. (Usa) 2 6 6 Lopez F. (Esp) 0 4 2 21:30 Finale Chung H. (Kor) 2 6 7 Ebden M. (Aus) 0 3 5 22:15 Finale Youzhny M. (Rus) 2 4 6 6 Muller G. (Lux) 1 6 4 2 23:00 Finale Isner J. (Usa) 2 77 1 6 Vesely J. (Cze) 1 63 6 3

01:15 Finale Del Potro J. (Arg) 2 6 5 6 Haase R. (Ned) 1 4 7 2 01:30 Finale Marterer M. (Ger) 1 6 2 1 Dimitrov G. (Bul) 2 4 6 6













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter ATP World Tour