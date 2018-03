Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2018: l’Italia si mette in marcia per la super sfida. Chi vestirà l’azzurro? Mori, Meneghini e le 2003 all’arrembaggio

Cresce l’attesa attorno al Trofeo di Jesolo, la grande classica della Polvere di Magnesio, uno degli eventi più importanti dell’intera stagione di ginnastica artistica. L’appuntamento è per il 14-15 aprile, il PalaArrex si appresta ad ospitare le migliori Nazionali del Pianeta, l’amichevole di lusso tra le grandi big del circuito rappresenta un pilastro nel calendario stagionale, il vero e proprio crocevia della primavera che lancia verso gli Europei (quest’anno saranno ad agosto) e i Mondiali di ottobre.

L’Italia sarà naturalmente una delle grandi protagoniste in laguna insieme a USA, Russia, Cina, Romania, Brasile, Germania, Francia, Gran Bretagna: le migliori Nazionali hanno deciso di presentarsi all’undicesima edizione di questa competizione amichevole che per prestigio è ormai superata soltanto da Mondiali, Olimpiadi ed Europei. In nessun’altra occasione, infatti, siamo soliti vedere un parterre di questo livello tra cui spiccano soprattutto le campionesse americane anche se quest’anno le ragazze saranno presenti soltanto a titolo individuale (la Federazione ha deciso che la squadra non si rivedrà in campo fino alla rassegna iridata dopo lo scandalo abusi sessuali).

Chi schiererà la nostra Italia? Quali saranno le azzurre che si daranno battaglia sul palcoscenico di Jesolo? Non potranno mancare Lara Mori ed Elisa Meneghini dopo la fruttuosa avventura in Coppa del Mondo a Doha, allo stesso tempo vedremo all’opera anche la nostra spaventosa classe 2003 che prosegue il proprio lavoro di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo aver dominato gli International Gymnix a Montreal: Asia D’Amato, Giorgia Villa ed Elisa Iorio (purtroppo Alice D’Amato si è infortunata) sono chiamate a delle prestazioni importanti, sarà il loro ultimo Trofeo da juniores e vogliono lasciare il segno.

Per gli altri posti a disposizione? Si dovranno fare delle valutazioni in base a quanto visto durante la prima tappa di Serie A (ormai un mese fa ad Arezzo) e in base al lavoro svolto nelle ultime settimane, tenendo in considerazione le tabelle di marcia di ogni atleta verso gli appuntamenti più importanti dell’anno. Per tutte sarà l’occasione giusta per mettersi in mostra e provare a impressionare, la sfida contro le altre corazzate mondiali è già lanciata.