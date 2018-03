Ginnastica, International Gymnix 2018 – L’Italia vince 3 medaglie nelle Finali di Specialità: Asia D’Amato si tinge d’oro, Alice in stampelle

Dopo aver vinto la gara a squadre e aver conquistato il secondo posto nel concorso generale con Asia D’Amato, l’Italia chiude in bellezza gli International Gymnix di Montreal (Canada) portando a casa tre medaglie nelle Finali di Specialità della prestigiosa competizione riservata alle juniores.

VOLTEGGIO – Asia D’Amato è praticamente perfetta e piazza due salti eccezionali grazie ai quali sale sul gradino più alto del podio. Il doppio avvitamento è un marchio di fabbrica (14.650), 14.550 anche nella seconda prova e media di 14.600 che stende tutte le avversarie a partire da Giorgia Villa che si deve accontentare del secondo posto (14.075, 14.400 sul dty). Terza la giapponese Chiaki Hatakeda (13.775).

PARALLELE ASIMMETRICHE – Arrivano purtroppo degli errori per Asia D’Amato (11.550, ottava) e Giorgia Villa (12.850, quarta) e così a fare festa è la russa Elena Gerasimova (13.700) che si lascia alle spalle la canadese Zoé Allaire-Bourgie (13.400) e l’altra russa Viktoriia Listunova (13.400).

TRAVE – Elisa Iorio riscatta la prestazione sottotono nell’all-around e si mette al collo una bella medaglia d’argento (13.050) alle spalle soltanto dell’inarrivabile canadese Zoé Allaire-Bourgie (13.700, 5.6 di D Score degno di una gara seniores). Terza la nipponica Chiaki Hatakeda (13.000).

CORPO LIBERO – Si impone la russa Viktoriia Listunova (13.700) che si lascia alle spalle Chiaki Hatakeda (13.350, tre decimi di penalità) e la connazionale Elena Gerasimova (13.300). Giorgia Villa manca la medaglia per appena 5 centesimi di punto: l’azzurrina è quarta (13.250). Sesta Asia D’Amato (12.950).

Alice D’Amato non ha preso parte a nessuna Finale di Specialità a causa di un risentimento fisico patito ieri dopo un atterraggio non perfetto al volteggio. La 15enne oggi era in palestra con le stampelle, speriamo che non sia nulla di grave.