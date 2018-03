Ginnastica, Coppa del Mondo 2018 – Si riparte da Birmingham. Melnikova favorita, Tinkler e la novità Frazer ci provano

La Coppa del Mondo 2018 di ginnastica artistica (circuito riservato al concorso generale individuale) ripartirà da Birmingham: la cittadina britannica ospiterà il Grand Prix che si trasferisce dopo le edizioni di Glasgow e Londra. Terzo appuntamento della stagione dopo l’American Cup vinta da Morgan Hurd e la Deutscher Pokal conquistata dalla Zhang.

La grande favorita della vigilia è Angelina Melnikova. La Campionessa d’Europa al corpo libero ha steccato alla Porsche Arena concludendo fuori dal podio e vuole subito riscattarsi con i suoi nuovi esercizi. La russa se la dovrà vedere soprattutto con la britannica Amy Tinkler, bronzo olimpico al corpo libero che di fronte al proprio pubblico può sorprendere. Da non sottovalutare la cinese Jieyu Liu e la canadese Hannah Jade Chrobok che hanno ottimi passaggi tra parallele e volteggio. Gli USA, ancora travolti dallo scandalo abusi sessuali, si affidano a Margzetta Frazier: sconosciuta ai più, è comunque arrivata quinto lo scorso anno ai Campionati Nazionali, una classe 2000 che potrebbe sorprendere. Completano il parterre l’altra britannica Alice Kinsella (vedremo se questa 17enne avrà fatto un salto in avanti dopo un complicato passaggio di categoria), l’olandese Vera Van Pol e la giapponese Hitomi Hatakeda.

Tra gli uomini ci sarà da divertirsi con Nikita Nagornyy, Shogo Nonomura, Petro Pakhniuk e Wei Sun in grado di lottare per il successo al pari di James Hall e Marcel Nguyen. Si gareggia in prima serata: martedì 21 marzo toccherà agli uomini, il giorno dopo spazio alle donne.