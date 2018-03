Ginnastica, Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori e Marco Lodadio a caccia delle medaglie a Doha! Tra staggi e anelli per la gloria

Oggi si disputano le prime Finali a Doha, sede dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2016-2018 di ginnastica artistica (circuito riservato alle singole specialità). Nella capitale qatarina, dove tra sette mesi si svolgeranno i Mondiali, gli atleti vanno a caccia del podio. In lotta anche Lara Mori e Marco Lodadio che vogliono fare saltare il banco tra parallele asimmetriche e anelli.

La toscana si è qualificata con il settimo punteggio (13.033, 5.3). Gli staggi non sono il suo attrezzo prediletto ma spesso riesce a fare bella figura e con pieno merito ha staccato il biglietto per questo atto conclusivo, il suo primo nel circuito (al debutto, ma vanta già Finali al corpo libero tra Europei e Mondiali). La 19enne ha commesso una sbavatura in uscita che le è costata qualche decimo: ha nelle gambe un esercizio ancora migliore che potrebbe permetterle di ottenere un piazzamento in top 5. Conquistare una medaglia non sarà assolutamente semplice visto che sono presenti delle grandi stelle internazionale: la belga Nina Derwael, Campionessa d’Europa e bronzo iridato, è volata a 15.233 (6.4) e ha l’oro al collo, la francese Melanie De Jesus Dos Santos (terza agli Europei nel concorso generale e quinta ai Mondiali) ama questa specialità e ha già prenotato la posizione d’onore. Lara dovrebbe provare a fare la corsa sulla russa Uliana Perebinosova, sulla cinese Siyu Du e sulla nipponica Nagi Kajita: chissà che non ci regali una bella gioia.



Marco Lodadio prosegue nel suo importante lavoro di crescita e il circuito di Coppa del Mondo si sta rivelando importante. Il laziale è quinto dopo la qualifica, ha ottenuto 14.633 e ha sfoderato un ottimo 6.3 di D Score (il migliore del lotto): dovrà riuscire a migliorare in esecuzione ma ha tutte le carte in regola per salire sul podio: grandi big della disciplina come Igor Radivilov, Jingyuan Zou, Ibrahim Colak e Andrei Muntean sono molto vicini.