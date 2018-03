Ginnastica, Coppa del Mondo 2018 – Elisa Meneghini vola a Doha per tornare al top, attesa per la trave

Elisa Meneghini torna a disputare una tappa di Coppa del Mondo dopo due anni dall’ultima volta: nel 2016 partecipò alla prestigiosa Deutscher Pokal a Stoccarda, concludendo il concorso generale in ottava posizione. L’appuntamento tedesco le portò bene visto che dopo pochi mesi ottenne la convocazione per le Olimpiadi di Rio 2016. Questa volta, invece, la Mini si cimenterà con una tappa del circuito riservato alle singole specialità: si vola a Doha con l’obiettivo di tornare al top anche a livello internazionale. Dal 21 al 24 marzo, la comasca avrà la possibilità di testare gli attrezzi nella capitale del Qatar dove tra sette mesi sono in programma i Mondiali: dopo essere rimasta fuori dal grande giro per tutto il 2017, Meneghini ha la seria ambizione di tornare competitiva per vestire il body azzurro nelle occasioni più importanti.

Dopo il debutto stagionale in Serie A, la 20enne torna su un palcoscenico internazionale a cinque mesi di distanza dalla Massilia Cup ma è dai Giochi a cinque cerchi che non calca una pedana di questo livello. Ci sarà dunque un minimo di tensione della vigilia che dovrà scacciare non appena salirà in pedana. L’allieva di Claudia Ferrè si esibirà su parallele, trave e corpo libero: le sue migliori possibilità sono sui 10cm, attrezzo a lei più congeniale e su cui è tornata a esibire il teso avvitato ad Arezzo. Le avversarie non mancheranno: pensiamo alla francese Marine Boyer (argento europeo), alle cinesi Siyu Du e Qi Li, alle russe Afanaseva e Perebinosova, all’ucraina Diana Varinska. Ricordiamo che, a partire dal prossimo anno, la Coppa del Mondo di specialità assegnerà punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Elisa può iniziare a prendere le misure, il circuito delle specialità può essere una strada importante per coronare un nuovo sogno a cinque cerchi.