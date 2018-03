Ginnastica, Coppa del Mondo 2018 – A Doha si assegnano i trofei. Spiccano Chusovitina, Derwael e l’Italia

La Coppa del Mondo 2016-2018 di ginnastica artistica si concluderà a Doha: dal 21 al 24 marzo appuntamento nella capitale del Qatar che tra sette mesi ospiterà i Mondiali. Si assegnano i trofei in un ultimo appuntamento davvero imperdibile e appassionante, degna conclusione del biennio. Il circuito riaprirà poi i battenti in autunno per l’appuntamento di Cottbus dove si assegneranno i primi punti per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

L’Italia sarà presente a questo appuntamento con Lara Mori ed Elisa Meneghini ma anche con il terzetto maschile composto da Nicola Bartolini, Marco Lodadio (i suoi anelli sono da podio) e Andrea Russo. Non mancheranno le stelle, tra cui spiccano soprattutto l’infinita Oksana Chusovitina, la belga Nina Derwael (Campionessa d’Europa e bronzo iridato alle parallele), le giovani russe Eleonora Afanaseva e Uliana Perebinosova, francesi di assoluto livello come Melanie De Jesus, Marine Boyer, Louise Vanhille, ma anche le cinesi Siyu Du e Qi Li, oltre alle giapponesi Uchiyama e Kajita. Mercoledì e giovedì si disputeranno le qualificazioni, venerdì e sabato spazio alle Finali di specialità che definiranno il podio.

Ricordiamo la situazione delle varie classifiche di Coppa del Mondo. Oksana Chusovitina ha già vinto al volteggio, Huan Luo si è già imposta alle parallele e alla trave, Emily Little ha conquistato lo scettro al corpo libero. Al maschile: Rok Klavora si è assicurato il titolo alla tavola, Krisztian Berki ha fatto suo quello al cavallo, Igor Radivilov si è imposto agli anelli, Chris Remkes primo al volteggio, Zou e Arican duelleranno alle parallele (sono divisi da due punti), Mitchell Morgans è primo alla sbarra.

Clicca qui per la starting list femminile

Clicca qui per la starting list maschile (libero, cavallo, anelli)

Clicca qui per la starting list maschile (volteggio, parallele, sbarra)