Gand-Wevelgem 2018, tutti gli italiani al via e le loro ambizioni. Trentin, è il tuo momento! Moscon punta del Team Sky al Nord, occhio a Colbrelli e Modolo

Il grande ciclismo si sta spostando al Nord. Già oggi, con l’E3 di Harelbeke, prenderanno il via due settimane intensissime, che ci condurranno fino allo spettacolo del Giro delle Fiandre e della Parigi-Roubaix. Domenica, però, sarà il turno della Gand-Wevelgem 2018, classica storica del panorama internazionale: aperta sia ai velocisti più resistenti che ai colpi di mano, è una corsa molto particolare, tutta da seguire in quanto la fase centrale è la più impegnativa dal punto di vista altimetrico, senza dimenticare il vento, la pioggia e il freddo che potrebbero diventare assoluti protagonisti. Dovrebbero essere 15 gli azzurri in gara, in attesa della startlist definitiva: andiamo a vedere quali possono essere le ambizioni degli atleti più in vista.

Non possiamo che partire da Gianni Moscon, che dopo gli ottimi risultati dello scorso sarà la punta di diamante del Team Sky in questa campagna del Nord. La Gand, probabilmente, non è la corsa più adatta alle sue caratteristiche, dato che avrebbe bisogno di maggior spazio e pavé per provare a fare selezione o rispondere agli attacchi. In ogni caso, può essere un banco di prova importante per lui come per la squadra che lo accompagnerà nelle prossime gare. Attenzione, poi, a Matteo Trentin. Passato alla Mitchelton-Scott, finalmente non dovrebbe più ricoprire ruoli da gregario, potendosi giocare nel migliore dei modi le proprie carte: è dotato di un ottimo spunto veloce, specialmente al termine di una gara impegnativa come potrebbe rivelarsi quella di domenica. In un gruppo ristretto, la sua volata può far paura.

Parlando di velocisti (atipici) l’Italia può contare su corridori come Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) e Sacha Modolo (EF Drapac), entrambi molto veloci considerando le doti di resistenza. Dopo un primo anno in cui ha preso le misure, Colbrelli può puntare al bersaglio grosso anche nel World Tour, mentre Modolo si è riscoperto potenziale uomo da Classiche con un ottimo piazzamento al Fiandre. Per loro, e per l’alfiere della EF Drapac in particolare, sarà essenziale non perdere contatto e non sprecare troppe energie nella fase centrale, per poi puntare ad una volata più o meno ristretta nella fase conclusiva di corsa. Più difficile, invece, vedere davanti Elia Viviani (Quick-Step Floors), anche perché la sua squadra potrebbe puntare su altri capitani in queste corse e provare a fare corsa dura già molto lontano dal traguardo.

Tra gli altri, da valutare la giovane coppia della UAE Emirates formata da Simone Consonni e Filippo Ganna (con loro anche Oliviero Troia e Marco Marcato) e Alberto Bettiol, che alla Bmc dovrebbe lavorare in supporto a Greg Van Avermaet, mentre Andrea Pasqualon (Wanty – Groupe Gobert) potrebbe anche puntare ad un buon piazzamento. Daniel Oss (Bora-Hansgrohe) sarà l’uomo di fiducia di Peter Sagan, mentre il contingente italiano dovrebbe essere completato da Jacopo Guarnieri (per Démare in Groupama-FDJ), Daniele Bennati alla Movistar e Oscar Gatto per l’Astana.

Corridore Squadra 1 GANNA Filippo UAE-Team Emirates 2 CONSONNI Simone UAE-Team Emirates 3 TROIA Oliviero UAE-Team Emirates 4 MOSCON Gianni Team Sky 5 BETTIOL Alberto BMC Racing Team 6 COLBRELLI Sonny Bahrain Merida Pro Cycling Team 7 TRENTIN Matteo Mitchelton-Scott 8 VIVIANI Elia Quick-Step Floors 9 PASQUALON Andrea Wanty – Groupe Gobert 10 GUARNIERI Jacopo Groupama – FDJ 11 MODOLO Sacha Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale 12 OSS Daniel BORA – hansgrohe 13 GATTO Oscar Astana Pro Team 14 MARCATO Marco UAE-Team Emirates 15 BENNATI Daniele Movistar Team













