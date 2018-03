Gand-Wevelgem 2018 oggi (domenica 25 marzo): orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi domenica 25 marzo si corre la Gand-Wevelgem 2018, grande Classica del Nord che avvicina al Giro delle Fiandre. Si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, un evento segnato in rosso per chi ama le pietre e i muri di questa zona del Belgio dove i più grandi Campioni si danno battaglia.

Si preannuncia uno spettacolo di altissima fattura con grandi big che regaleranno emozioni per conquistare la vittoria: Peter Sagan e Greg Van Avermaet partono con i favori del pronostico ma la gara è molto incerta e sarà da seguire per tutti i suoi 250 chilometri, 15 muri e quattro tratti in sterrata che non lasceranno nemmeno un minuto di respiro al plotone. L’Italia può giocarsi delle carte importanti con Gianni Moscon, Matteo Trentin, Elia Viviani.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Gand-Wevelgem 2018, grande Classica del Nord. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 e in diretta streaming su Eurosport Player a partire dalle ore 14.30, DIRETTA LIVE scritta integrale su OASport.

DOMENICA 25 MARZO:

11.25 Gand-Wevelgem, partenza

17.25-18.00 (circa) Gand-Wevelgem, arrivo













(foto Pier Colombo)