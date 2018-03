Gand-Wevelgem 2018: le dichiarazioni della vigilia. Greg Van Avermaet: “Soddisfatto delle ultime gare, la condizione è ottima”, Peter Sagan: “Penso che andrà meglio di Harelbeke”

Domani si correrà la l’80ma edizione della Gand-Wevelgem, une delle più importanti classiche del pavé, che si svolge anche in questo caso nella regione belga delle Fiandre. Una corsa durissima che con undici muri e tre tratti di sterrato che regaleranno sicuramente grandissimo spettacolo. I migliori specialisti del mondo saranno tutti alla partenza di Deinze per cercare di imporsi in questa corsa. Andiamo quindi a scoprire le dichiarazioni della vigilia.

Partiamo dal belga Greg Van Avermaet, vincitore dello scorso anno, che non è ancora riuscito a trovare il grande acuto in questa stagione. Ieri si è piazzato al terzo posto all’E3 Harelbeke e ha analizzato così la sua prestazione: “Ho speso molte energie nella fase centrale della corsa e nel finale mi è mancata un po’di brillantezza, ma sono comunque molto soddisfatto della mia gara. Le gambe vanno molto bene, è stato un buon allentamento in vista di domani”.

È stata invece una corsa da dimenticare per il campione del mondo Peter Sagan, che non è mai stato protagonista ed è rimasto coinvolto anche in diverse cadute. Lo slovacco guarda comunque con ottimismo alla Gand-Wevelgem: “È stata una giornata difficile, non mi sentivo molto bene. Sono caduto, ma nulla di che, solo qualche abrasione sulla coscia destra. A volte le cose vanno bene, a volte meno. Penso che andranno meglio domenica”

Momento difficile anche per Sonny Colbrelli, che ha accusato diversi problemi fisici all’E3 e sembra che sia tornato a soffrire di bronchite, come nella Tirreno-Adriatico: “Non riuscivo a respirare bene a causa del freddo. Il mal di gola sembra essere tornato”. In vista della gara di domani ci sarà quindi una grossa incognita legata alla sua condizione fisica.

Concludiamo infine con Matteo Trentin che ha ammesso di aver commesso degli errori tattici venerdì, ma ha ottenuto anche delle indicazioni positivi per i prossimi appuntamenti: “Sono deluso di come sia andata all’E3. Ho sbagliato i tempi e mi sarei dovuto posizionare meglio, ma la condizioni comunque c’è” (fonte: SpazioCiclismo).

Foto: Valerio Origo