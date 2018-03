F1, Valtteri Bottas: “La Mercedes non è così superiore. Siamo vicini e sarà una gran battaglia quest’anno”

L’ottavo posto del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, non è stato il miglior risultato possibile per Valtteri Bottas. Il pilota della Mercedes si è reso protagonista di un weekend incolore, costellato dall’errore nel Q3 quando, perdendo il controllo della macchina, è andato contro il muro rovinando di fatto la sua gara. Partendo dalla quindicesima piazzola (per via anche della sostituzione del cambio costata 5 posizioni di penalità in griglia di partenza), il finlandese ha fatto una gran fatica nel risalire la china.

Forse è anche per questo che Valtteri ritiene che la W09 non sia così avanti rispetto alla concorrenza, nonostante la pole spettacolare di Lewis Hamilton ed il britannico davanti, fino all’episodio della Virtual Safety Car: “A me sembra che siamo tutti molto vicini – ha dichiarato il finnico (fonte: planetf1.com) – La Ferrari ha vinto, come l’anno scorso peraltro. Credo sarà una stagione molto ravvicinata, non siamo così più avanti come si dice. Lewis (Hamilton ndr.) è stato perfetto in Q3, forse gli altri hanno fatto peggio. Però sarà una grande battaglia e una stagione dura”.

“Il passo di tutte le macchine è migliorato – ha aggiunto – Certo è molto più complicato sorpassare. Le macchine di quest’anno hanno molto più effetto suolo e per effetto dell’aerodinamica, rispetto alla stagione scorsa, è molto più complicato stare dietro , si perde di più“, ha aggiunto l’alfiere delle Frecce d’Argento, avallando quanto detto da altri sull’argomento.













