F1, Test Barcellona 2018: i risultati del mattino (8 marzo). Sebastian Vettel scatenato: miglior tempo della Ferrari! Bottas e Verstappen indietro

Sebastian Vettel è stato letteralmente un martello pneumatico nella mattinata dei test di Formula Uno a Barcellona. Il tedesco si è scatenato al volante della sua Ferrari e ha piazzato un notevole 1:17.182, nuovo record della pista (non ufficiale). La Ferrari ha cercato la prestazione pura e ha deciso di montare le gomme hypersoft, la mescola più morbida proposta dalla Pirelli. Prestazione confortante da parte di Seb che ha dato un nuovo importante segnale agli avversari dopo che aveva già firmato il miglior tempo due giorni fa. Vettel si è migliorato progressivamente, ha spinto la sua monoposto e ha tratto importanti indicazioni dalla vettura: riposte positive in vista dell’inizio del Mondiale.

La mattinata è stata molto interlocutoria perché la Mercedes con Valtteri Bottas ha optato per dei long run sulle gomme medie (il suo miglior tempo è 1:19.532, soltanto settimo) e perché Max Verstappen a bordo della Red Bull non ha cercato la prestazione pura (1:19.842 su gomme soft, decimo). Secondo posto a sorpresa per la Haas di Magnussen (1:18.360, supersoft) che precede la Renault di Hulkenberg (1:18.676) e la Toro Rosso di Gasly (1:18.758). Si ripartirà alle ore 14.00, Lewis Hamilton salirà sulla Mercedes. Di seguito la classifica dei tempi di questa mattina.

DRIVER TEAM TIME 1 Vettel Ferrari 1m17.182s 2 Magnussen Haas 1m18.360s 3 Hulkenberg Renault 1m18.675s 4 Gasly Toro Rosso 1m18.758s 5 Vandoorne McLaren 1m18.855s 6 Ericsson Sauber 1m19.244s 7 Bottas Mercedes 1m19.532s 8 Kubica Williams 1m19.629s 9 Perez Force India 1m19.634s 10 Verstappen Red Bull 1m19.842s













