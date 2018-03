F1, Test Barcellona 2018: terza giornata (giovedì 8 marzo). Programma, orari e tv. Come seguirli in Diretta Live

Terza giornata di test a Barcellona. Sul circuito del Montmeló sarà un’altra lunga giornata, in cui i team potranno proseguire il lavoro in vista del primo appuntamento stagionale, a Melbourne, il 25 marzo. Toccherà ai piloti che ieri sono rimasti fermi: in casa Ferrari, infatti, verrà schierato Sebastian Vettel verosimilmente. Solo Mercedes e Williams dovrebbero continuare, a meno di cambi dell’ultim’ora, l’alternanza tra Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Il meteo dovrebbe essere clemente, come ieri, con temperature superiori ai 10°C e poche possibilità di pioggia. Assisteremo ad un altro soliloquio tutto argentato?

Sarà un’altra lunga giornata, che si svolgerà sempre secondo il canonico programma. Otto ore divise in due sessioni, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con in mezzo una pausa pranzo di sessanta minuti. Non è prevista diretta televisiva ma potrete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale grazie alla DIRETTA LIVE testuale di OA Sport.

Il programma

Giovedì 8 marzo

dalle 9.00 alle 13.00 Sessione mattutina

dalle 14.00 alle 18.00 Sessione pomeridiana













