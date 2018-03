F1, Test Barcellona 2018: i risultati del mattino (6 marzo). Sebastian Vettel piazza il miglior tempo! Ferrari scatenata davanti a Bottas

Sebastian Vettel fa sognare tutti i tifosi della Ferrari e stampa il miglior tempo nella mattinata dei test di F1 in corso di svolgimento a Barcellona. Dopo il pazzo meteo della scorsa settimana, con neve e pioggia a farla da padrona, oggi le condizioni erano perfette (temperature attorno ai 20 °C) e il tedesco non ha deluso: 86 giri percorsi e 1:20.396 con le gomme medie ottenuto nell’ultima ora. Il vicecampione del mondo ha dato risposte confortanti al Cavallino Rampante: ha iniziato la mattinata con dei test aerodinamici, ha poi montato le soft arrivando a soli 6 centesimi dal crono di Bottas e poi ha stracciato il tempo del finlandese utilizzando una mescola sulla carta meno prestazionale. Non si conoscono i carichi di benzina ma il risultato è stato estremamente positivo, le indicazioni sono confortanti in visto dell’inizio del Mondiale.

Valtteri Bottas è secondo, distaccato di due decimi esatti (1:20.596 con le soft). Il pilota della Mercedes è partito a spron battuto, ha girato tantissimo e ha compiuto diversi long run ma nel finale non è riuscito a ribattere alla prestazione di Vettel. Terza piazza invece per Max Verstappen che con la sua Red Bull si è fermato a 1:20.659 su gomme medie. Promosso anche Gasly con la Toro Rosso (1:20.973) mentre sono arrivati i primi problemi di affidabilità per la McLaren (Vandoorne fermo nella prima metà della sessione a causa di un problema elettrico).

Si tornerà in pista alle ore 14.00. Sebastian Vettel avrà altre quattro ore a disposizione per mettere a punto la sua Ferrari: dopo gli 86 giri completati in mattinata (gli stessi di Bottas) c’è la voglia di spremere la Rossa. La Mercedes si affiderà a Lewis Hamilton.

CLASSIFICA DEI TEMPI – TEST F1 BARCELLONA (MATTINA 6 MARZO):

DRIVER TEAM TIME 1 Vettel Ferrari 1m20.396s 2 Bottas Mercedes 1m20.596s 3 Verstappen Red Bull 1m20.649s 4 Gasly Toro Rosso 1m20.973s 5 Magnussen Haas 1m21.298s 6 Sirotkin Williams 1m21.588s 7 Hulkenberg Renault 1m21.738s 8 Ericsson Sauber 1m21.893s 9 Perez Force India 1m21.936s 10 Vandoorne McLaren 1m24.773s













