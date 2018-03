F1, risultato e classifica GP Australia 2018: G-LORIA FERRARI! Sebastian Vettel superlativo, battuto Hamilton! Sul podio anche Raikkonen!

G-LORIA FERRARI! Straordinaria vittoria di Sebastian Vettel e della Ferrari nel primo appuntamento del Mondiale 2018 di F1. Sul tracciato cittadino di Albert Park a Melbourne (Australia), il tedesco bissa il successo dell’anno scorso al termine di una gara in cui la strategia ha fatto la differenza nei confronti di Lewis Hamilton (Mercedes), giunto secondo. A coronare il trionfo del Cavallino Rampante, il terzo posto di Kimi Raikkonen a precedere un eccellente Daniel Ricciardo (Red Bull), in grande rimonta. Da segnalare, poi, il quinto di Fernando Alonso (McLaren) davanti a Max Verstappen sull’altra RB, autore di un testacoda nelle fasi iniziali della corsa.

Pronti, via ed Hamilton conserva il primato inseguito dalla due Ferrari di Raikkonen e di Vettel mentre Verstappen (Red Bull) viene infilato dalla Haas di Magnussen. Vanno via i primi tre mentre la Red Bull dell’olandese non riesce a trovare spazio alle spalle del pilota danese. Consumano troppo le gomme Max e commette un errore non da lui con un testacoda in curva 2 (al 10° giro), decadendo in ottava piazza. La Mercedes di Lewis, inesorabilmente, va via anche se Raikkonen prova a tenere il ritmo con intertempi molto veloci. Per una W09 che va forte, quella del 4 volte campione del mondo, lo stesso non si può dire per Bottas che, partito dalla 15esima piazza, fa fatica a risalire.

Si arriva al 19°/20° giro, inizia il valzer dei pit-stop con Kimi che anticipa il britannico, montando le soft. Lo stesso fa il n.44, nella tornata successiva, mantenendo il vantaggio sul finlandese, balzando davanti al duo della Haas Magnussen-Grosjean che precede Ricciardo. A quel punto, Vettel decide di adottare un’altra strategia: prolungare lo stint. Il tedesco inanella giri molto veloci, gestendo un margine di 12″5 su Hamilton.

Al 26°-27° giro colpo di scena: entrano ai box le due Haas ed entrambe hanno un problema sul fissaggio dell’anteriore sinistra. Le due monoposto si fermano in pista e la corsa viene congelata dalla Virtual Safety Car. Il team di Maranello coglie l’attimo, sfruttando la velocità limitata cui è costretto Hamilton e rientrando per il pit-stop. Una “genialata” che consente a Vettel di prendersi la vetta al rientro sul circuito. Subentra successivamente la Safety Car mentre, alle spalle dei primi tre, Ricciardo, Alonso e Verstappen vanno a comporre un pacchetto di mischia mica da ridere. In tutto questo, Bottas risale in nona posizione dietro a Vandoorne, in zona punti.

La corsa riprende al 32° giro ed inizia una sfida di nervi tra i due grandi rivali che spingono come “dannati”: la Ferrari vuol scappare mentre Hamilton è sempre in marcatura. In terza posizione Kimi deve guardarsi da un Ricciardo on fire, molto aggressivo con le soft nei confronti del finlandese. I primi 4 girano su tempi molto simili mentre Verstappen si trova bloccato alle spalle di Alonso in sesta piazza e Bottas si libera dell’altra McLaren di Vandoorne, guadagnando l’ottavo posto.

Ai -10, Lewis commette un errore andando lungo in frenata e facendo respirare il tedesco ma è solo un momento. Le tornate eccezionali dell’iridato 2017 riportano il britannico nei tubi di scarico della SF71H mentre Raikkonen va via nei confronti della Red Bull alle sue spalle. Quando mancano 4 giri al termine, Hamilton accumula svantaggio, per problemi tecnici, perdendo di colpo 1″2 mentre Kimi e l’australiano della RB girano molto veloci.

Tanta tensione nell’ultimo giro ma non cambia più niente: c’è il trionfo della Ferrari con Vettel 1° e Raikkonen 3°. Nel panino del Cavallino Hamilton, a seguire Ricciardo 4° (Red Bull), Alonso 5° (McLaren), Verstappen 6° (Red Bull), Hulkenberg 7° (Renault), Bottas 8° (Mercedes), Vandoorne 9° (McLaren) e Sainz 10° (Renault) che completano la top10.

