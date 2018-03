F1, GP Australia 2018 – Sebastian Vettel: “Pregavo per la Safety Car! Abbiamo avuto un po’ di fortuna ma abbiamo vinto!”

Il Mondiale 2018 di Formula 1 non poteva cominciare meglio per Sebastian Vettel. Il tedesco ha vinto il GP d’Australia grazie ad una strategia perfetta, superando Lewis Hamilton con la sosta effettuata in regime di Virtual Safety Car. “È andata piuttosto bene, abbiamo avuto un po’ di fortuna con la Safety Car“, ha dichiarato il pilota della Ferrari subito dopo la premiazione sul podio. “Mi sono divertito tantissimo e mi sono goduto il giro di rientro“.

“Speravo di partire meglio ma ho dovuto accontentarmi“, ha detto Vettel analizzando la gara. “Ho faticato con le gomme nel primo stint e ho perso terreno. Pregavo per la Safety Car e quando ho visto una macchina rossa ferma in curva 4 ero pieno di adrenalina. Pensavo fosse una Ferrari e invece era una Haas“, ha scherzato Seb. “Quindi sono rientrato spingendo al limite e sono riuscito a stare davanti. Era difficile passami. Lewis ci ha provato, ha tenuto la pressione alta all’inizio dello stint ma sono riuscito a vincere“.

Il modo migliore per aprire la stagione, proprio come un anno fa, che consente di guardare con fiducia al prossimo appuntamento in Bahrain (8 aprile). “Oggi abbiamo avuto un po’ di fortuna. Lewis ha fatto un’ottima gara e ieri ha meritato la pole con un gran giro. Noi portiamo un’altra bandiera a Maranello, come facciamo dopo ogni vittoria. Ma non ne abbiamo abbastanza, ne vogliamo di più. La macchina dà buone sensazioni e la vittoria ci dà una grande motivazione“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI