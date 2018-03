F1, Qualifiche GP Australia 2018 – Lewis Hamilton favorito per la pole position, Sebastian Vettel e la Ferrari ci provano!

La pole position del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1, ha già un candidato in pectore: Lewis Hamilton. Questo è quello che ci hanno detto le prove libere, letteralmente dominate dal Campione del Mondo in carica che punta a scattare davanti a tutti per l’ennesima volta in carriera. Il britannico sembra essere a suo agio al volante della Mercedes che ha espresso un passo gara impressionante e che anche con le mescole più morbide è riuscita a piazzare il tempone: gli pneumatici più prestazionali dovevano essere il problema delle Frecce d’Argento, stando ai risultati avuti dai test di Barcellona, e invece non hanno riservato alcuna sorpresa.

Si riparte da dove si era finito: Lewis Hamilton e la Mercedes di un altro pianeta, tutti gli altri a inseguire. Le qualifiche, in programma sabato 24 marzo (ore 07.00), potrebbero riservare delle sorprese e magari sovvertire un pronostico della vigilia che sembra essere ampiamente scontato. Il time-attack sul circuito di Melbourne si preannuncia comunque intenso e appassionante perché non mancano gli sfidanti all’attuale leader della Formula Uno. La Ferrari ha infatti destato una buona impressione e non è molto lontana a livello cronometrico dalla grande rivale: il Cavallino Rampante chiude la prima giornata attardato ma con un discreto ottimismo all’interno del team: non tutto è perduto e si può ancora confezionare qualcosa di importante.

Kimi Raikkonen si trova a suo agio, gli è mancato qualcosina solo nelle ultime due insidiose curve del tracciato ma ha le carte in regola per dire la sua. Sebastian Vettel ha commesso degli errori di guida non da lui, non è ancora riuscito a piazzare il giro perfetto ma sappiamo quanto il venerdì sia complicato per lui: durante le qualifiche il tedesco è solito trasformarsi e piazzare la zampata, con l'obiettivo di mettere pressione a Hamilton in vista della gara. Se non sarà possibile batterlo, sarà importante quantomeno avvicinarsi per cercare uno scatto da urlo in gara e metterlo in difficoltà nel momento più importante del weekend. Il testa a testa tra i quattro volte Campioni del Mondo, grandi favoriti per la conquista dell'iride, è ripartito dall'Albert Park con il britannico ancora in grado di fare la differenza ma con Seb motivato a vendere cara la pelle. Senza dimenticarsi della Red Bull con Max Verstappen e Daniel Ricciardo (dovrà scontare tre posizioni di penalità in griglia), la vera incognita delle qualifiche del GP d'Australia: la stagione è iniziata, la lotta per la prima pole position è ormai imminente.













FOTOCATTAGNI