F1 oggi (venerdì 23 marzo), GP Australia 2018: come e su che canale vedere le prove libere. Gli orari delle dirette e delle repliche

Oggi venerdì 23 marzo inizia il lungo weekend riservato al GP d’Australia 2018, prima prova del Mondiale F1 2018. Il circuito di Melbourne terrà a battesimo il campionato, le prove libere in programma oggi definiranno già i valori in campo e ci permetteranno di capire davvero chi può essere il favorito per la vittoria nella gara di domenica. Si preannuncia un nuovo atto della lunga battaglia tra Ferrari e Mercedes. La Rossa vuole sovvertire il pronostico della vigilia, le Frecce d’Argento cercano una pronta conferma: il testa a testa tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton è soltanto all’inizio. Attenzione anche al terzo incomodo: la Red Bull con Max Verstappen e Daniel Ricciardo potrebbe rimescolare le carte.

Venerdì 23 marzo si disputeranno i consueti due turni di prove libere, ciascuno della durata di 90 minuti: i piloti avranno il tempo di mettere a punto le proprie monoposto e trovare il giusto feeling con la pista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle prove libere di venerdì 23 marzo valide per il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale Formula Uno. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

VENERDI’ 23 MARZO:

02.00-03.30 Prove libere 1

06.00-07.30 Prove libere 2

GP AUSTRALIA 2018, PROVE LIBERE (VENERDI’ 23 MARZO): COME SEGUIRLE IN TV, TRA DIRETTA E REPLICHE

Le prove libere del GP di Australia 2018 saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

Sono previste delle repliche sullo stesso canale secondo questo palinsesto: le prove libere 1 alle ore 04.00; le prove libere 2 alle 10.30, 14.00, 16.15, 18.00, 21.00, 00.00.

