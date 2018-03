F1, Mondiale 2018: sarà un Kimi Raikkonen in chiave iridata? La grinta c’è!

“Mi avete detto poco fa che siamo in una situazione tranquilla, non fottetemi in questo modo!”. Il team radio energico, volendo usare un eufemismo, reso noto quest’oggi attraverso Liberty Media ha confermato che l’inizio di stagione di Kimi Raikkonen non è affatto dimesso. La voglia di imporsi e la velocità messe in mostra nel weekend di Melbourne erano aspetti che di rado si erano notati nel pilota finlandese ultimamente.

La SF71H più adatta allo stile di guida di Kimi? Per quanto fatto vedere in Australia, sembrerebbe di sì. Certo, è passata solo una gara ma il secondo tempo in qualifica e la piazza d’onore per buona parte della corsa alle spalle di Lewis Hamilton, prima dell’episodio incriminato della Virtual Safety Car favorevole a Sebastian Vettel, sono elementi non trascurabili nell’analisi. Raikkonen ha saputo interpretare meglio del tedesco la vettura all’Albert Park e non è un caso che il 4 volte campione del mondo, con grande umiltà, sia andato a curiosare nella telemetria altrui per trovare delle soluzioni.

Un Raikkonen in chiave iridata? Potrebbe essere una suggestione ma forse neanche troppo perché gli elementi indiziari possono far sognare i tifosi del finnico. La prova del nove ci sarà in Bahrein, tra due settimane, dove l’anno scorso si impose Vettel, e vedremo come il nordico risponderà. Di sicuro, la Ferrari, avendo due piloti con velocità similari e stili di guida non così distanti, non può che essere contenta dal momento che il lavoro di sviluppo della macchina può procedere più velocemente.

La nuova creatura di Maranello, infatti, non è ancora del tutto bilanciata. Seb lo ha sottolineato piuttosto chiaramente nel post gara. Va da sè che con il n.7 così prestazionale, la lotta interna si farà serrata ed il miglioramento sarà una logica conseguenza. Se lo augurano i tecnici del Cavallino perché per contrastare Hamilton e la Mercedes non basterà solo la strategia.













