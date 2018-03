F1, GP Bahrein 2018: stessa scelta di gomme per Ferrari, Mercedes e Red Bull. Solo Valtteri Bottas fa eccezione

Medie, Soft e SuperSoft: sono queste le tipologie di mescole che i team del Mondiale 2018 di Formula Uno avranno a disposizione nel secondo appuntamento iridato (6-8 aprile) a Sakhir (Bahrain). Nel GP in notturna, nel deserto, le scuderie dovranno fare i conti, verosimilmente, con le alte temperature e, in questo senso, lo sfruttamento degli pneumatici sarà determinante per massimizzare la prestazione in qualifica ed in gara. Anche per questo motivo che le UltraSoft non sono state selezionate.

Guardando le scelte fatte da Mercedes, Ferrari e Red Bull, si può pensare che le strategie siano abbastanza simili. A differenza di Melbourne, dove si era intrapreso un programma diverso, c’è un marcamento stretto. Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari), Kimi Raikkonen (Ferrari), Daniel Ricciardo (Red Bull) e Max Verstappen (Red Bull) hanno optato per lo stesso numero di set SuperSoft (7), Soft (4) e Medium (2). L’unico a fare eccezione è il deluso del round dell’Albert Park, ovvero Valtteri Bottas che ha sfrutterà un solo compound medio a fronte di 5 Soft e 7 SuperSoft.

La scuderia che ha scelto più treni SuperSoft è la McLaren: 9 a testa per Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne. Una decisione giustificata dal fatto che il team di Woking, nel corso dei test invernali a Barcellona, ha girato a lungo con queste coperture e dunque sa come sfruttarle al meglio. Vedremo se ciò si rivelerà una strategia vincente.

Sono invece 8 i set di gomme a banda rossa per Force India, Renault ed Haas, mentre, oltre a Bottas, Alonso, Vandoorne, Lance Stroll (Williams), Pierre Gasly (Toro Rosso) e Kevin Magnussen (Haas) disporranno di un solo treno di medie.

LA LISTA DI GOMME SELEZIONATE DAI PILOTI/TEAM PER IL GP DEL BAHREIN 2018













