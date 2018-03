F1, Mondiale 2018: Red Bull, qualcosa in più di una terza incomoda. La nuova creatura di Adrian Newey già spaventa

Il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale 2018 di F1 sta per terminare. Il 25 marzo, a Melbourne, prenderà il via un’altra stagione del Circus e le aspettative da parte degli appassionati sono diverse. I test di Barcellona, tra neve e gelo, hanno dato indicazioni parziali sugli equilibri in pista. Va da sé che, all’Albert Park, qualcosa di più si riuscirà a comprendere.

Partendo dalle indiscrezioni degli addetti ai lavori, la Red Bull quest’anno potrebbe contendere alla Ferrari il ruolo di rivale principale della Mercedes. La RB14, infatti, ha impressionato in Catalogna. Stabilità in curva e grande continuità di prestazione hanno caratterizzato il proprio incedere sull’asfalto iberico. Aspetti sottolineati prima da Toto Wolff, Team Principal delle Frecce d’Argento, e poi dal campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Il britannico, infatti, più che soffermarsi sulla Rossa, ha parlato chiaramente della vettura di Milton Keynes come possibile avversaria del campionato.

La monoposto anglo-austriaca pare, dunque, essere nata meglio rispetto al modello precedente. I sorrisi di Daniel Ricciardo e Max Verstappen, al termine dei test catalani, testimoniano quella serenità tipica di chi è sicuro del fatto suo. Adrian Newey, dunque, progettando un corpo vettura molto ben curato (come al solito) per trovare carico senza andare ad incidere troppo sulla potenza, sembra aver fatto centro.

Le risposte definitive, però, le avremo solo a Melbourne dove nessuno si nasconderà. In questo senso, i punti interrogativi in casa RB riguardano la consistenza del motore Renault. La power unit, infatti, resta la vera incognita in termini di velocità e di affidabilità. Non è un mistero che il team di Dietrich Mateschitz si stia muovendo per un cambiamento nella fornitura della power unit, sposando la causa della Honda (a partire dal 2019). Staremo a vedere.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

FOTOCATTAGNI